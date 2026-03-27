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被騙錢又坐牢！晚安小雞曝離婚心聲：像場惡夢

晚安小雞在柬埔寨刑滿出獄遣返回台後，隨即已辦理離婚。（資料照，記者塗建榮攝）晚安小雞在柬埔寨刑滿出獄遣返回台後，隨即已辦理離婚。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅晚安小雞甫從柬埔寨監獄被釋放回台，昨（26）日在直播中宣布與妻子「愛婆」離婚，今（27）日發文回顧這段時間的低潮，直言這段日子「像一場惡夢」，從被騙錢、坐牢到婚姻破裂，讓他感嘆人生付出沉重代價。

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晚安小雞表示，外界看來或許只是幾件事情、幾句話就能帶過，但對他而言卻像「一段一段人生被撕開」。他提到，錢沒了可以算是損失，自由沒了可以當作代價，但婚姻與信任的崩塌，才是最難承受的痛，「那不是外人看一眼就能懂的」。

晚安小雞如今回頭看只有滿滿後悔。（翻攝自臉書）晚安小雞如今回頭看只有滿滿後悔。（翻攝自臉書）

他坦言，如今回頭看只有滿滿後悔，後悔自己做錯選擇，也後悔當時不夠成熟穩重，沒有在還來得及的時候珍惜身邊的人。「以前總覺得很多事還有機會，很多感情不會說散就散。」直到真的走到離婚這一步，他才明白有些東西一旦失去就回不來。

晚安小雞也反思這段時間的經歷，從被騙錢看見人心、失去自由看見代價，而走到離婚這一步，則讓他看見自己如何一步步把最重要的東西弄丟。他感嘆，人生很多傷害不是一瞬間造成，而是一次次僥倖與忽略累積，最後才把人生推向失控。

對於外界的批評，他也坦言有人可能認為一切都是「活該」，自己沒有什麼好反駁的，「人終究要為自己的選擇付出代價」，只是這個代價非常沉重。最後他也以自身經歷提醒大家，不要高估自己能承受的後果，也不要低估錯誤決定帶來的影響，直言有些代價「真的會跟著你一輩子」。

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