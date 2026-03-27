正版輸給盜版？《逐玉》大結局親密鏡頭「被消失」 外流版竟完整保留

〔記者李紹綾／台北報導〕中國古裝劇《逐玉》昨（26日）推出「超前點播」大結局，原本觀眾滿心期待要看男女主角的「圓房大戲」，結果正式版竟然剪得乾乾淨淨，氣得網友怒吼：「大清都亡了多少年了！」

《逐玉》超點版的親密戲全數消失。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》主打超前點播讓粉絲一口氣追完最後4集，沒想到最精采的「救夫圓房戲」卻成了重災區。根據流出的未刪減片段，男主角張凌赫飾演的「謝征」因催情香中毒，田曦薇飾演的「長玉」捨身救夫，兩人原本有一段 「鑽出被窩」 的超甜互動，謝征還深情親吻長玉耳垂，被問：「藥性還沒解？」 這段長達40秒的費洛蒙爆棚戲碼，在正式播出版竟然只剩下「握手特寫」跟「貼身相靠」，讓不少熬夜付費的觀眾傻眼：「真的是背刺我們這些開超點的！」

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《逐玉》盜版流出的版本竟然「完整保留」了這段親密鏡頭。（愛奇藝國際站提供）

最諷刺的是，《逐玉》在3月22日曾遭不明人士外流全集，官方微博當時還發聲明嚴厲痛斥侵權。結果現在網友對比發現，盜版流出的版本竟然「完整保留」了這段親密鏡頭，讓正版受害者集體心碎，紛紛自嘲：「只想說盜版就是生活」、「有那麼一瞬間感謝洩漏版」。

目前網友怨氣沖天，留言區全在開砲：「拍得這麼好，刪刪刪，就知道刪，刪了也全網都是」、「這又沒有露點，什麼都沒露，這有什麼好刪的」。甚至有人卑微跪求：「劇組能不能把未刪減放出來？」 只希望能完整見證這段「解藥之旅」。

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