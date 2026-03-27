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娛樂 最新消息

（專訪3-3）現在看動畫也會哭！張孝全笑言回家真的「深度安靜」

張孝全在《深度安靜》展現極致壓抑的精湛演技，再度入圍金馬影帝。（風起娛樂提供）張孝全在《深度安靜》展現極致壓抑的精湛演技，再度入圍金馬影帝。（風起娛樂提供）

〔記者許世穎／專訪〕張孝全去年憑《深度安靜》再度角逐金馬影帝，演技再獲肯定。對於表演，他提出「人格百分比」的概念，認為每個角色其實都能在自身找到對應的部分，即使是極端角色也不例外，「就算是演一個很極端的人物，我也很難說那完全不是我。」

提到角色性格，張孝全透露會從自身性格中挖掘相似的成分並加以放大，再結合想像與劇本結構，讓角色逐漸成形。因此他幾乎不排斥任何類型的角色，「我覺得無論哪種面相，每個人身上其實什麼都有，只是比例不同。」是否接演，更多取決於當下的狀態、興趣與人生階段。

他也分享，過去曾嘗試演出較為黑暗的角色，讓他印象深刻，「那一次對我來說非常有趣，我也非常喜歡。」對他而言，演員的幸運之處，在於能透過角色，彷彿經歷另一段人生。

張孝全。（記者胡舜翔攝）張孝全。（記者胡舜翔攝）

談到情緒轉變，張孝全表示自己過去偏向理性，即使感受到悲傷也不易流露，「我以前是會難過，但不會哭。」但隨著年齡增長，逐漸變得更加感性，「現在看動畫《腦筋急轉彎》也會哭。」他認為這並非壓抑的釋放，而是更能讓情緒自然流動。

在《深度安靜》的拍攝過程中，張孝全形容自己飾演的「諭明」是一個極度壓抑與克制的人，即使面對悲傷，也不輕易流露情緒。他印象最深刻的是兩場戲，一場是對心理醫師傾訴，另一場則是在關鍵真相逐漸明朗後的獨處時刻，「他其實連面對自己都在壓抑，那是很讓人心疼的。」

張孝全。（記者胡舜翔攝）張孝全。（記者胡舜翔攝）

雖然自認在喊「卡」後能迅速抽離角色，但張孝全也坦言，角色的影響往往是潛移默化的，「不一定是很具象的改變，可能過一段時間才會察覺。」他笑說拍攝期間回到家時變得特別安靜，「就是很『深度安靜』。」

面對當今演員普遍經營社群平台的趨勢，張孝全則選擇維持距離。「我覺得我現在這樣的狀態沒有什麼不好。」他坦言，雖然在工作上偶爾會帶來不便，但現階段仍傾向保留這樣的生活節奏，在資訊高度流動的時代中，為自己留下安靜的空間。

《深度安靜》已在台上映。

（全文完）

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