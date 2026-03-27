（專訪3-2）戲裡高度掌控戲外超隨性！張孝全自爆旅行超隨性「跟著走就好」

張孝全。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕相較於電影《深度安靜》中高度掌控的角色設定，張孝全笑說自己在現實生活中其實完全相反，「我不太安排，也不太喜歡安排，我比較喜歡別人安排好，我跟著走。」他透露，自己出國旅行時幾乎不排行程，「我通常就是選一個喜歡的地方、喜歡的飯店，然後就在附近生活，過跟在台北差不多的日子。」

張孝全說如果出國玩，除非臨時起意，否則很少刻意跑景點，即使與朋友同行，他也不會勉強自己參與所有行程，「他們如果早上要去哪，我可能就說，那你們中午吃什麼再跟我說。」

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張孝全。（記者胡舜翔攝）

在家庭教育上，張孝全同樣採取較為開放與觀察的態度，認為與其預先規劃孩子的未來，不如理解孩子的個性與興趣。「很多時候我們會以為自己知道什麼適合他，但其實還是需要慢慢觀察。」

他也分享，兒子自制力強，能遵守約定控制零食攝取，甚至在被提醒減少使用平板時間後，也能逐漸理解原因並主動調整，「我問他，你是因為我們說不好，還是你覺得要保護自己？他說是要保護自己，我就覺得滿早熟的。」

張孝全。（記者胡舜翔攝）

談到片名《深度安靜》，張孝全認為這不僅是電影中的空間概念，更是一種普遍存在於每個人內心的狀態，「我覺得每個人心裡，都有一個這樣的地方，可能是不能被看見、不能被觸碰，甚至是不願意面對的。」

張孝全形容，那並不是一個需要安靜的空間，而是一個無論外在多麼喧囂，都始終靜靜存在的內在位置，「你可能看得見，也可能刻意不去看見。」至於自己的那一部分，他坦言：「我當然知道，但我不想面對。」

他也指出，《深度安靜》所探討的不只是家庭或關係，而是更廣泛的人性議題。「它沒有給你一個很明確的答案，甚至有點殘酷，但它提供了一種很真實的可能。」在他看來，電影所呈現的是一種「不管發生什麼事，只要你還在這裡，你就必須往前走。」的現實。

《深度安靜》已在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

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