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娛樂 最新消息

（專訪3-1）被讚「好老公」自嘲是濾鏡！張孝全曝《深度安靜》角色暗藏控制慾

張孝全（右）和林依晨在《深度安靜》首度扮演夫妻，對戲火花十足。（風起娛樂提供）張孝全（右）和林依晨在《深度安靜》首度扮演夫妻，對戲火花十足。（風起娛樂提供）

〔記者許世穎／專訪〕張孝全在電影《深度安靜》中飾演林依晨的丈夫「諭明」，詮釋看似完美卻暗藏控制的關係。被誇是「好老公」，他笑回：「我不是，真的不是，那是濾鏡啦！」談到角色，他坦言一開始也疑惑「為什麼沒有看見？」隨著理解加深，才發現這種「為你好」的安排，反而可能成為壓力來源。

片中張孝全面對林依晨內心未解的創傷與逐漸失控的情緒，陷入不解與崩潰之中。談到角色，他坦言詮釋過程始終帶著「旁觀者」的距離感，「其實我一開始也會有疑問，為什麼諭明沒有看見、沒有感覺到？」但隨著對劇本的理解加深，他逐漸意識到，諭明並非冷漠，而是某種生活中常見、看似完美卻帶有控制傾向的人。

《深度安靜》專訪，張孝全。（記者胡舜翔攝）《深度安靜》專訪，張孝全。（記者胡舜翔攝）

張孝全形容，諭明的控制並非強勢或令人恐懼的精神操控，而是一種包裹在「為你好」與「我來處理」之中的安排與接管。「他會讓你覺得一切都已經規劃好，你不用擔心，事情交給他就好。」也因此，在事件發生之前，夫妻之間的關係其實是和諧的，甚至某種程度上，另一半也樂於被照顧與安排。

然而，當妻子過往創傷因懷孕與記憶浮現而被重新喚起，這樣的「全面照顧」反而逐漸轉化為壓力來源，甚至擴及心理與生理層面。張孝全指出，對諭明而言，他並沒有意識到自己的行為帶來負擔，「他還是會覺得，一切都很好，我會把事情都弄好。」也讓角色在理解真相後所承受的打擊更加複雜而沉重。

張孝全。（記者胡舜翔攝）張孝全。（記者胡舜翔攝）

他認為，諭明既可以被視為無辜，也難以完全撇清責任，「每個觀眾都會有不同的解讀，你可以說他是無辜的，但也可以說他不是。」而當事件全貌逐漸明朗，留下來的人所面對的，是難以言喻的痛苦與壓力。

《深度安靜》已在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

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