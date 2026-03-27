Lisa辣曬比基尼！草地倒立秀長腿 反差萌電翻粉絲

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa近期行程滿檔，在投入新電影《Tygo》拍攝前，特地抽空前往印尼峇里島度假放鬆。她於26日在Instagram發文，以一句「Go Bali？」搭配多張旅遊美照，分享難得的悠閒時光，也讓粉絲一窺她私下輕鬆自然的一面。

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

照片中，Lisa換上橘綠條紋比基尼，大方展現結實身材與修長比例，甚至在草地上挑戰倒立動作，雙腿交叉的高難度姿勢相當吸睛，展現良好體態與柔軟度。另一組畫面則可見她與一隻貓親密互動，讓貓咪自在躺在腿上，整體氛圍顯得格外放鬆愜意。

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Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

除了度假風造型，她也以簡約穿搭亮相，身穿黑色T恤搭配牛仔短褲，坐在越野車上隨性入鏡，散發出宛如鄰家女孩般的自然氣息。從舞台上氣場強大的表演者，轉換為日常生活中的輕鬆模樣，形成鮮明反差，也讓粉絲感到新鮮。

Lisa分享到峇厘島度假的照片，看起來相當放鬆。（翻攝IG）

貼文曝光後迅速吸引大量關注，不少粉絲留言表示，「完全不同風格都能駕馭」、「私下也太可愛」，對她自在又多面的魅力給予高度評價。隨著新電影拍攝在即，這段短暫假期也被視為她調整狀態的重要時刻。

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