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娛樂 最新消息

震撼彈！蔡依林辣爆跨刀大咖男團SB19 網驚：命中註定

〔記者陽昕翰／台北報導〕菲律賓天團SB19推出全新專輯《Wakas at Simula》，驚喜邀來華語天后「Jolin」蔡依林跨刀合作單曲《Emoji》，消息一出立刻引爆話題。

SB19攜手蔡依林推出新歌。（索尼提供）SB19攜手蔡依林推出新歌。（索尼提供）

憑藉爆紅單曲《GENTO》席捲全球的SB19，去年曾受邀來台參與2025 hito流行音樂獎頒獎典禮演出，帶來令人驚豔的舞台；當晚Jolin亦壓軸登場，以極具張力的演出震撼全場，雙方因而結緣。

這次SB19籌備新專輯，特別邀請Jolin加入合作陣容，為作品注入更多跨文化與創意元素。SB19表示：「非常開心能和Jolin合作，新專輯象徵全新的開始，希望能更自在地表達自我，探索更貼近人心的主題，並以更清晰的方向迎接未來挑戰。」

蔡依林火辣拍攝MV。（索尼提供）蔡依林火辣拍攝MV。（索尼提供）

雙方攜手打造的《Emoji》融合巴西放克節奏與強烈律動，由SB19成員Pablo、Ken與Jolin共同創作，描繪現代人在社群媒體上以表情符號掩飾真實情緒的現象，呈現虛擬形象與內心感受之間的落差。

Jolin也分享：「很感謝SB19的邀請，我非常欣賞他們對音樂與表演的熱情。《Emoji》的風格和編舞都是我從未嘗試過的，整個創作過程非常好玩，也希望大家能感受到這股能量。」

蔡依林跨刀助陣菲律賓天團。（索尼提供）蔡依林跨刀助陣菲律賓天團。（索尼提供）

此外，SB19與Jolin也一同完成《Emoji》MV拍攝。影像透過強烈對比的兩種場景鋪陳視覺概念——一邊華麗精緻，一邊混亂破碎，象徵網路世界的完美形象與內心真實情緒的落差。SB19以五種全黑造型帥氣登場，隨著場景轉換，Jolin則化身闇黑系女王驚艷現身，雙方合體舞力全開，節奏強烈、張力十足，讓人看得熱血沸騰。

成員Justin也表示，MV在簡潔敘事中依然維持高規格製作，Jolin的加入更讓整體作品張力倍增、可看性大幅提升。

此外，歌迷對這次夢幻合作興奮不已，直呼：「這是『1019』的組合，根本命中註定的相遇！」

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