「最美星二代」王敏淳首搭歌后媽李翊君寫歌 親吐強勢創作觀：誰的好就聽誰的

王敏淳擔任品牌公益大使。（寶工Pro’sKit提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美星二代」王敏淳出身演藝世家，爸爸是實力派演員檢場、媽媽是情歌天后李翊君，擁有父母優良基因的她，更曾以《機智校園生活》入圍金鐘新人獎，星途備受看好。王敏淳昨（26日）以品牌大使身分，出席「2026寶工品牌日暨35週年新品發布會」，她與媽媽李翊君還獻出首次攜手合作的音樂作品，一同為寶工Pro'sKit品牌之歌《一起走下去》譜曲，並且在現場帶領全體同仁共同演繹，透過音樂傳遞一路走來的信念與面向未來的願景。

《一起走下去》是李翊君、王敏淳母女合作的第一個音樂作品，被問到在製作過程中會有意見不同的時候嗎？王敏淳笑說：「我覺得我們達成一個滿好的共識，因為我們兩個耳朵都滿利的，所以很容易聽出好與不好，當彼此同時有想法時，就是誰的好就用誰的，不會說你是媽媽，或是我是女兒就有所顧慮，有什麼就直接講出來，雙方都能接受對方的意見，也會討論分析哪裡好與不好。」李翊君開心表示：「合作得很愉快，這是我第一次跟女兒一起創作，因為她是音樂系，當下有很多的靈感，我們一搭一唱，不到一星期就把這首歌曲完成了。」

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王敏淳（中）擔任品牌公益大使，媽媽李翊君（左）、爸爸檢場（右）到場支持。 （寶工Pro’sKit提供）

「希望工程」公益計畫由寶工Pro'sKit發起，走進新北市坪林實驗國中，透過實際行動為偏鄉學校挹注教育資源。不同於一次性的捐贈，「希望工程」是一項為期三年的教育陪伴計畫，從教學設備的持續優化、課程內容的深化，到學生實作學習的推動，企業與學校共同協作，讓每一項資源都真正走進教室、走進孩子的學習歷程中，日前進行計劃第二年的捐贈儀式。今年的捐贈行動，由寶工Pro'sKit品牌公益大使王敏淳親自將學習資源帶進校園，也以實際參與的方式，陪伴孩子們探索科學的樂趣。

品牌總經理詹愛貞（左起）、李翊君、王敏淳、檢場、品牌董事長張俊英（右一） 開心合影。（寶工Pro’sKit提供）

活動當天，由坪林實驗國中進行第一年成果展示發表，呈現學校在推動STEAM教育上的階段成果，新北市教育局張明文局長亦親臨現場，共同見證企業與教育攜手的力量。教育局長表示：「企業的長期投入，讓教育不再只是資源分配，而是一種真正能改變孩子未來的行動。」坪林實驗國中歐志華校長則感謝社會各界的支持，表示：「有了這些公益資源的挹注，讓坪林的孩子也能擁有更完整的學習環境與機會，走得更穩、更遠。」

這是王敏淳參加品牌日的第二年，爸爸檢場、媽媽李翊君也一同出席，她表示：「寶工發揮自身的影響力去做一些公益，這次也贊助了偏鄉學校的科學教室，我們都有親自去打掃教室及幫忙佈置。」還與學生們玩成一片。提到近況，王敏淳剛完成一部戲劇作品，近來則是投入《食尚玩家天菜就醬吃》外景工作，面對主持處女秀，她直呼新鮮有趣，「我滿喜歡的，有點像把出去玩當作是工作，這樣想工作起來也比較快樂。」

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