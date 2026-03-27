自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最美星二代」王敏淳首搭歌后媽李翊君寫歌 親吐強勢創作觀：誰的好就聽誰的

王敏淳擔任品牌公益大使。（寶工Pro’sKit提供）王敏淳擔任品牌公益大使。（寶工Pro’sKit提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美星二代」王敏淳出身演藝世家，爸爸是實力派演員檢場、媽媽是情歌天后李翊君，擁有父母優良基因的她，更曾以《機智校園生活》入圍金鐘新人獎，星途備受看好。王敏淳昨（26日）以品牌大使身分，出席「2026寶工品牌日暨35週年新品發布會」，她與媽媽李翊君還獻出首次攜手合作的音樂作品，一同為寶工Pro'sKit品牌之歌《一起走下去》譜曲，並且在現場帶領全體同仁共同演繹，透過音樂傳遞一路走來的信念與面向未來的願景。

《一起走下去》是李翊君、王敏淳母女合作的第一個音樂作品，被問到在製作過程中會有意見不同的時候嗎？王敏淳笑說：「我覺得我們達成一個滿好的共識，因為我們兩個耳朵都滿利的，所以很容易聽出好與不好，當彼此同時有想法時，就是誰的好就用誰的，不會說你是媽媽，或是我是女兒就有所顧慮，有什麼就直接講出來，雙方都能接受對方的意見，也會討論分析哪裡好與不好。」李翊君開心表示：「合作得很愉快，這是我第一次跟女兒一起創作，因為她是音樂系，當下有很多的靈感，我們一搭一唱，不到一星期就把這首歌曲完成了。」

王敏淳（中）擔任品牌公益大使，媽媽李翊君（左）、爸爸檢場（右）到場支持。 （寶工Pro’sKit提供）王敏淳（中）擔任品牌公益大使，媽媽李翊君（左）、爸爸檢場（右）到場支持。 （寶工Pro’sKit提供）

「希望工程」公益計畫由寶工Pro'sKit發起，走進新北市坪林實驗國中，透過實際行動為偏鄉學校挹注教育資源。不同於一次性的捐贈，「希望工程」是一項為期三年的教育陪伴計畫，從教學設備的持續優化、課程內容的深化，到學生實作學習的推動，企業與學校共同協作，讓每一項資源都真正走進教室、走進孩子的學習歷程中，日前進行計劃第二年的捐贈儀式。今年的捐贈行動，由寶工Pro'sKit品牌公益大使王敏淳親自將學習資源帶進校園，也以實際參與的方式，陪伴孩子們探索科學的樂趣。

品牌總經理詹愛貞（左起）、李翊君、王敏淳、檢場、品牌董事長張俊英（右一） 開心合影。（寶工Pro’sKit提供）品牌總經理詹愛貞（左起）、李翊君、王敏淳、檢場、品牌董事長張俊英（右一） 開心合影。（寶工Pro’sKit提供）

活動當天，由坪林實驗國中進行第一年成果展示發表，呈現學校在推動STEAM教育上的階段成果，新北市教育局張明文局長亦親臨現場，共同見證企業與教育攜手的力量。教育局長表示：「企業的長期投入，讓教育不再只是資源分配，而是一種真正能改變孩子未來的行動。」坪林實驗國中歐志華校長則感謝社會各界的支持，表示：「有了這些公益資源的挹注，讓坪林的孩子也能擁有更完整的學習環境與機會，走得更穩、更遠。」

這是王敏淳參加品牌日的第二年，爸爸檢場、媽媽李翊君也一同出席，她表示：「寶工發揮自身的影響力去做一些公益，這次也贊助了偏鄉學校的科學教室，我們都有親自去打掃教室及幫忙佈置。」還與學生們玩成一片。提到近況，王敏淳剛完成一部戲劇作品，近來則是投入《食尚玩家天菜就醬吃》外景工作，面對主持處女秀，她直呼新鮮有趣，「我滿喜歡的，有點像把出去玩當作是工作，這樣想工作起來也比較快樂。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中