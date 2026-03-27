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娛樂 最新消息

才辦完個唱！苦情歌后王瑞霞宣布壞消息：未來應該沒機會了

王瑞霞宣布震撼消息。（高流提供）王瑞霞宣布震撼消息。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕苦情歌后王瑞霞出道36年，首度登上高流「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」，去年才完成首次個人演唱會的她，也宣布未來不再舉辦個唱的震撼消息。

面對粉絲敲碗再開個唱，王瑞霞坦言：「辦演唱會真的很辛苦，未來應該沒有機會了！」不忘呼籲歌迷把握藍寶石演出機會。

高雄流行音樂中心年度指標盛事「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月9、10日母親節檔期溫馨登場，今年卡司星光熠熠。除了金曲歌王施文彬、台語歌姬吳淑敏皆為首次參演，主辦單位更力邀有「漂亮寶貝」封號的王瑞霞擔任5月10日演出嘉賓。

王瑞霞首度登上高流舞台。（高流提供）王瑞霞首度登上高流舞台。（高流提供）

17歲就出道的王瑞霞，當年以擅長詮釋悲情歌曲迅速竄紅，《絕情雨》更成為跑場必唱招牌曲。她笑說：「以前唱工地秀，老闆都會指定這首歌，因為『雨』象徵水、水代表財，一唱就代表業績長紅！」隨著《小姐請你乎我愛》、《是我太軟心》、《用心等待你》等歌曲接連走紅，也讓她長期趕場演出，身體一度嚴重透支，不僅嗓音沙啞、手發抖，甚至因作息失衡導致膀胱發炎、出現血尿。

她回憶這段過往，「那時候真的很辛苦，直到身體出狀況，才開始擔心會失去歌唱能力。」

談及秀場歲月，她也分享難忘回憶。剛出道時因定位為苦情歌手，無法登上需載歌載舞的西餐廳秀場，只能轉往工地秀發展，甚至曾連續七天駐唱不間斷。她印象最深的是，一位伯伯曾給她200元紅包，那是她人生第一個工地秀紅包，「當下真的很感動，對我來說是很大的鼓勵。」更讓她動容的是，幾天後竟在附近看到該名伯伯撿回收，「他還親切跟我打招呼、稱讚我唱得好，那一刻真的紅了眼眶。」

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