頭痛、骨痛已是肺癌四期！醫界權威示警：不吸菸也會中招

陳晉興指出肺癌早已不是「老菸槍專利」。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「台灣肺癌第一刀」台大醫院外科部主任陳晉興近日登上節目《聚焦2.0》，分享第一線醫療觀察與人生經歷。

他在節目中直言，肺癌是典型「沉默殺手」，因肺部沒有痛覺神經，早期幾乎毫無症狀，等到出現頭痛、骨痛甚至類似中風等情形，多半已是第四期且發生轉移。

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許多民眾誤以為不抽菸、沒有家族史就不會罹癌，反而忽略檢查，導致臨床上高達8至9成患者確診時已屬晚期，呼籲大眾應建立正確觀念、及早篩檢。

行醫多年、累積逾2萬例胸腔手術經驗的陳晉興臨床資歷深厚，就連廣達創辦人林百里都曾是他的患者。陳晉興指出，現今台灣肺癌患者中超過6成並無吸菸習慣，顯示肺癌早已不是「老菸槍專利」，空污、油煙及飲食中的防腐劑與添加物都可能成為潛在風險。

臨床上也不乏患者是在出現異常症狀後才就醫，例如因四肢無力檢查，最終才發現已是腦轉移的第四期肺癌，凸顯疾病隱匿性之高。他強調，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前最有效的篩檢方式，過去台大曾為300名45歲以上的員工篩檢，即發現12例早期肺癌，經治療後皆未復發，早期發現才能大幅提升存活率。

談到自己的日常，陳晉興笑說巡房早已成為生活習慣，幾乎每天清晨就進醫院查房，與病人互動更是他最在意的事。太太也形容他「不是在醫院，就是在去徐州路的路上」，點出他對工作的投入。

陳晉興最後呼籲，肺癌長年位居台灣癌症死因之首，每年奪走上萬條人命，唯有透過篩檢才能改變現況，建議40歲以上民眾即使沒有症狀，也應主動接受檢查，及早發現、守住健康。

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