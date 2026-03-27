台東遭裸身告白 楊乃文全程直擊直球回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2026東浪嘉年華」5月16、17日在台東杉原灣熱鬧登場，主辦單位台東縣政府今（27日）公布終極卡司，邀來金曲歌后楊乃文與「最帥學長」周湯豪雙雙回歸助陣。

周湯豪盼在台東放鬆充電。（三立提供）

兩人近年與台東特別有緣，楊乃文回憶去年9月演出時天氣晴朗、氣氛愜意，「這次舞台就在海邊，海風迎面吹來，看演出一定更舒服。」她也提到，每次來台東都能感受到不同季節的美與放鬆氛圍。

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周湯豪則表示，台東帶給他滿滿靈感，「氛圍真的太Chill，每次表演都很開心，也激發更多創作。」

楊乃文攜手宇宙人合作。（三立提供）

本次活動主打「陸海空」三棲玩法，若有機會體驗，楊乃文坦言中學時曾是排球校隊，「一直很想試試沙灘排球，應該很有趣。」不過她也笑說，最符合自己行程的還是「坐著看海放空。」周湯豪則分享過去已克服懼高症搭乘熱氣球，「看到的風景太美，一切都值得」，這次更想回歸簡單，好好品嚐在地美食、放鬆充電。

談到演出亮點，楊乃文透露將與樂團宇宙人再度合作，並與主唱小玉帶來特別橋段，期待與歌迷互動。她也幽默回應上回台東演出時曾有粉絲「裸身告白」的插曲，「有看到，但沒有嚇到，現場本來就會發生很多奇怪又可愛的事。」

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