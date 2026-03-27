金鐘戲后發威！《我們六個》天心入圍紐約電視電影節「最佳女演員」

〔記者李紹綾／台北報導〕2026年紐約電視電影節入圍名單揭曉，慈濟傳播人文志業基金會製作的節目，一舉入圍5項大獎。入圍作品涵蓋戲劇、紀錄片及企業形象等多元類別，展現慈濟在人文傳播領域深耕的專業實力與關懷厚度。

宋偉恩以《血‧拾人生》入圍2026年紐約電視電影節「男演員表演獎」。（大愛電視提供）

大愛劇《血‧拾人生》表現最為亮眼，同時入圍了「娛樂節目類：戲劇類獎」擔綱男主角的宋偉恩也憑藉細膩深刻的演技，入圍了「男演員表演獎」。劇情描述宋偉恩飾演的血癌患者「朱頤」與一群血癌康復者成立「血‧拾人生」社群的故事，記錄他們歷經痛苦治療後重獲新生，並發起「十萬青年驗血建檔」的感人過程，展現對生命的執著與回饋社會的使命感。

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宋偉恩的演技讓他在2025年大豐收，入圍了金鐘60戲劇節目男主角獎，還拿下2025年亞洲影視內容大獎電視節目類最佳男主角獎。他感性表示，很開心《血‧拾人生》能再次被國際看見，從這部作品的起步，到現在一次次被看見，心裡真的很感謝。

天心以《我們六個》入圍2026年紐約電視電影節「女演員表演獎」。（大愛電視提供）

另一部備受矚目的大愛劇《我們六個》，由金鐘戲后天心入圍「女演員表演獎」。天心飾演林家母親「郭富美」，劇情真實刻劃林家六個孩子在經歷家庭崩潰、母親不幸喪生及法律訴訟等巨大創傷後，如何憑藉彼此間的情感連結與心中的陽光，共同修復關係並走出悲劇陰影。天心劇中展現了精湛的演技，細膩詮釋角色面對命運暴風雨時的母親堅韌與轉變。得知消息後，她在社群雀躍寫下：「今天收到超級開心的消息、入圍就是肯定。」

《那年，我們在火裡奔跑》入圍2026年紐約電視電影節「紀錄片：人類關懷」。（大愛電視提供）

慈濟傳播人文志業基金會在紀錄片與企業形象方面，同樣獲得國際評審青睞。《那年，我們在火裡奔跑》入圍「紀錄片：人類關懷」。片中詳實記錄了2015年八仙粉塵爆炸事件後，受傷青年如何在漫長的復健過程中找回自信與重啟人生的心路歷程。

《風月同天》入圍「企業形象：品牌紀錄片」。作品以「讓愛，從行動開始」為核心，籌製三年，呈現慈濟在全球139個國家和地區的援助足跡，實踐讓慈善援助，成為他們最堅強的後盾。入圍不僅是對製作團隊的肯定，更是透過國際舞臺，將台灣真實的生命故事分享給全球觀眾。2026年紐約電視電影節，預計於5月21日舉行頒獎典禮。

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