自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘戲后發威！《我們六個》天心入圍紐約電視電影節「最佳女演員」

〔記者李紹綾／台北報導〕2026年紐約電視電影節入圍名單揭曉，慈濟傳播人文志業基金會製作的節目，一舉入圍5項大獎。入圍作品涵蓋戲劇、紀錄片及企業形象等多元類別，展現慈濟在人文傳播領域深耕的專業實力與關懷厚度。

宋偉恩以《血‧拾人生》入圍2026年紐約電視電影節「男演員表演獎」。（大愛電視提供）宋偉恩以《血‧拾人生》入圍2026年紐約電視電影節「男演員表演獎」。（大愛電視提供）

大愛劇《血‧拾人生》表現最為亮眼，同時入圍了「娛樂節目類：戲劇類獎」擔綱男主角的宋偉恩也憑藉細膩深刻的演技，入圍了「男演員表演獎」。劇情描述宋偉恩飾演的血癌患者「朱頤」與一群血癌康復者成立「血‧拾人生」社群的故事，記錄他們歷經痛苦治療後重獲新生，並發起「十萬青年驗血建檔」的感人過程，展現對生命的執著與回饋社會的使命感。

宋偉恩的演技讓他在2025年大豐收，入圍了金鐘60戲劇節目男主角獎，還拿下2025年亞洲影視內容大獎電視節目類最佳男主角獎。他感性表示，很開心《血‧拾人生》能再次被國際看見，從這部作品的起步，到現在一次次被看見，心裡真的很感謝。

天心以《我們六個》入圍2026年紐約電視電影節「女演員表演獎」。（大愛電視提供）天心以《我們六個》入圍2026年紐約電視電影節「女演員表演獎」。（大愛電視提供）

另一部備受矚目的大愛劇《我們六個》，由金鐘戲后天心入圍「女演員表演獎」。天心飾演林家母親「郭富美」，劇情真實刻劃林家六個孩子在經歷家庭崩潰、母親不幸喪生及法律訴訟等巨大創傷後，如何憑藉彼此間的情感連結與心中的陽光，共同修復關係並走出悲劇陰影。天心劇中展現了精湛的演技，細膩詮釋角色面對命運暴風雨時的母親堅韌與轉變。得知消息後，她在社群雀躍寫下：「今天收到超級開心的消息、入圍就是肯定。」

《那年，我們在火裡奔跑》入圍2026年紐約電視電影節「紀錄片：人類關懷」。（大愛電視提供）《那年，我們在火裡奔跑》入圍2026年紐約電視電影節「紀錄片：人類關懷」。（大愛電視提供）

慈濟傳播人文志業基金會在紀錄片與企業形象方面，同樣獲得國際評審青睞。《那年，我們在火裡奔跑》入圍「紀錄片：人類關懷」。片中詳實記錄了2015年八仙粉塵爆炸事件後，受傷青年如何在漫長的復健過程中找回自信與重啟人生的心路歷程。

《風月同天》入圍「企業形象：品牌紀錄片」。作品以「讓愛，從行動開始」為核心，籌製三年，呈現慈濟在全球139個國家和地區的援助足跡，實踐讓慈善援助，成為他們最堅強的後盾。入圍不僅是對製作團隊的肯定，更是透過國際舞臺，將台灣真實的生命故事分享給全球觀眾。2026年紐約電視電影節，預計於5月21日舉行頒獎典禮。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中