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娛樂 最新消息

王偉忠對人性觀察入微 揭女明星「沒人敢追」辛酸真相

王偉忠（左）至蘭萱（右）主持的《蘭萱時間》宣傳監製的舞台劇《明星養老院》。（金星文創提供）王偉忠（左）至蘭萱（右）主持的《蘭萱時間》宣傳監製的舞台劇《明星養老院》。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕當台灣邁入超高齡社會，「綜藝教父」王偉忠也開始思考：「那些燃燒青春、發光發熱一輩子的藝人，老了該怎麼辦？」他監製的舞台劇《明星養老院》下月將於台中公演，近日他上中廣《蘭萱時間》感性分享這段「與過往和解」的創作心路。

舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）

王偉忠坦言，自己從20歲開始就在演藝圈打拚，看著高凌風、鄧麗君、鳳飛飛等巨星帶給觀眾無數回憶，直言：「台灣真的應該為他們好好做幾齣戲。」《明星養老院》這齣戲以明星為主角，描寫他們在掌聲漸稀、光環淡去後，如何從 「不甘寂寞到覺得落寞」，最終在晚年找回溫暖與自我。

舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）

主持人蘭萱觀察到，螢幕上看似暴怒的王偉忠，私下其實心思細膩。王偉忠笑說，他觀察女明星幾十年，發現她們生活其實超簡單，每天不是在家就是化妝工作，「只是普通人真的沒人敢追她們，連該怎麼追都不知道」。他真心喜愛這些感性的藝人朋友，更認為每個人都是自己心中的大明星。

舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）舞台劇《明星養老院》劇照。（金星文創提供）

王偉忠認為，藝人都是很感性的，透過戲劇、跳舞、唱歌來表達內心感情。而且，每一位普通人也都曾是自己心中的大明星，內心有著「自我」的一面，所以每個人看這齣戲，都會有所感動。

《明星養老院》演員陣容超華麗，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲，甚至還有網紅泰國娘娘，將於4月18、19日於台中市中山堂 演出。

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