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娛樂 最新消息

當年真相翻出？向華強曝李小龍離世前狀況 否認「前妻下藥」傳聞

李小龍（右）當年猝死在丁佩的床上，噩耗震驚全球。（翻攝自微博）李小龍（右）當年猝死在丁佩的床上，噩耗震驚全球。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影壇重量級人物向華強近日在社群平台分享影片，談及已故功夫巨星李小龍的離世原因，再度引發外界關注。他以自身多年習武經驗提出看法，認為李小龍之死與長期過度練功有關，並非外界流傳的「遭下藥」說法。

李小龍於32歲英年早逝，當年離世地點與情境備受矚目，尤其是在女星丁珮住處過世，更讓各種揣測與陰謀論甚囂塵上。對此，向華強在影片中明確否認相關傳聞，強調並無下藥情事。

他透露，曾親自向前妻丁珮了解當時情況。據轉述，當天兩人原本在客廳交談，期間李小龍突然感到頭痛不適，由於當時身形已相當消瘦，丁珮便拿出止痛藥讓他服用。李小龍隨後進房休息，未料竟再未醒來。向華強指出，這段經過與外界流傳的陰謀論有明顯落差。

從習武者的角度出發，向華強進一步分析，長期高強度訓練可能對身體造成負擔。他提到，拳擊或擊打沙袋時所產生的震盪，會反覆影響心臟與腦部，若缺乏適當調整，恐累積傷害。他也分享自身經歷，表示年輕時因過度練功導致身體不適，甚至出現胸口疼痛的情況，之後改練氣功才逐漸改善。

基於這些經驗與觀察，向華強認為李小龍生前持續消瘦，可能正是身體長期承受高強度訓練的警訊，進而推測過度練功是導致其猝逝的原因之一。

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