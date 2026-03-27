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連勝文被出賣！蔡依珊公開「夫妻私下喜好」 口味差很大

蔡依珊與連勝文結婚19年，時常分享私下「煮婦日常」。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）蔡依珊與連勝文結婚19年，時常分享私下「煮婦日常」。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆食府千金」蔡依珊近日分享一張「夫妻早餐」照片，意外曝光與連勝文的早餐菜色差異，甜鹹2種路線形成強烈對比，她甚至幽默表示「難怪餐廳常常把我們的餐點搞混！」夫妻倆私下生活日常隨即引起網友們討論。

蔡依珊與國民黨前副主席連勝文結婚19年並育有2子，她近日以「His and Hers Breakfast」（他的與她的早餐）為主旨釋出早餐的對比照，可見當中的2份餐點風格完全不同，一邊是超大的蝴蝶結可頌，搭配草莓與白開水，走的是甜食路線；另一份則是荷包蛋與火腿，一旁還有已切塊的芭樂，整體偏鹹食與蛋白質取向，意外透露出夫妻各自的飲食喜好。

蔡依珊近日分享早餐照，意外曝光與連勝文的飲食差異。（翻攝自IG）蔡依珊近日分享早餐照，意外曝光與連勝文的飲食差異。（翻攝自IG）

面對2份截然不同的早餐組合，蔡依珊也未改幽默本性打趣表示，「難怪餐廳常常把我們的餐點搞混！」不過卻並未說明各自的餐點為何。事實上，連勝文減重後開始調整飲食習慣，早餐整體飲食以少油、低糖的方向為主，如今夫妻倆的飲食差異意外被曝光，讓網友們紛紛笑喊「哈哈哈連勝文應該沒想到會被老婆出賣吧！」、「很甜的夫妻日常，小孩愛吃已購買！」

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