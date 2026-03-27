自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

噴淚！成軍24年信念不滅 信樂團前成員驚喜合體了

〔記者陽昕翰／台北報導〕信樂團回歸樂壇，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q日前舉辦「信念不滅」台北音樂會，以最純粹的搖滾編制點燃樂迷心中不曾熄滅的熱血青春；前吉他手Chris更以神秘嘉賓之姿驚喜登場，為演出掀起高潮。

信樂團前吉他手Chris（右）驚喜現身。（信世紀音樂）信樂團前吉他手Chris（右）驚喜現身。（信世紀音樂）

音樂會以《任我闖》揭開序幕，瞬間炒熱全場氣氛，緊接著帶來《Rock is Dead》、《大驚小怪》等經典曲目，節奏緊湊、氣勢十足。演出告一段落後，成員在台上看到一路相挺的老歌迷，感動之情溢於言表。主唱飛鳴也分享，先前因膝蓋進行修復手術，歷經一段時間休養，笑說這次回歸舞台「變胖了一點」，更期許明年能以更好狀態再登台，「希望可以把腹肌練回來給大家看！」

團員感性表示，從當年在西門町起步，到如今成軍24年，歷經高峰與低谷，「時間一下就過去了」，但能再次站上熟悉舞台，與老歌迷重逢，依然是最珍貴的時刻。

信樂團舉辦演唱會。（信世紀音樂）信樂團舉辦演唱會。（信世紀音樂）

當晚最大驚喜，莫過於疫情期間選擇回歸家庭的前吉他手Chris現身，與嘉賓林立合唱30年前的創作《No Money》。相隔多年再度與信樂團同台，他一上場便展開幽默「爆料」模式，透露當初接到Michael邀約時，對方只問「要不要來『看』演出」，而非「要不要來演出」，一度讓他感到失落；也笑稱Michael私下非常會「鬼扯」，曾在飛機上對空服員自稱是「中文系教授、節目主持人」，編出一連串誇張身分，讓對方一度信以為真，最後才揭曉自己其實是信樂團成員，讓Chris笑說：「Michael真的可以把人講到懷疑人生。」逗得全場笑聲不斷。

Chris也坦言，當年離開時曾感到愧疚，擔心影響團隊運作，但看到現任吉他手力Q加入後「完全放心」，更大讚對方是新生代中兼具實力與個性的吉他手，還幽默表示：「現在的信樂團更好聽了，還好我走了。」

Chris最後感性告白：「沒有歌迷，就沒有信樂團，你們就是信樂團的一部分。」隨後與團員合體演出《天高地厚》，為當晚演出劃下熱血又感人的句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中