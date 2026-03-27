噴淚！成軍24年信念不滅 信樂團前成員驚喜合體了

〔記者陽昕翰／台北報導〕信樂團回歸樂壇，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q日前舉辦「信念不滅」台北音樂會，以最純粹的搖滾編制點燃樂迷心中不曾熄滅的熱血青春；前吉他手Chris更以神秘嘉賓之姿驚喜登場，為演出掀起高潮。

信樂團前吉他手Chris（右）驚喜現身。（信世紀音樂）

音樂會以《任我闖》揭開序幕，瞬間炒熱全場氣氛，緊接著帶來《Rock is Dead》、《大驚小怪》等經典曲目，節奏緊湊、氣勢十足。演出告一段落後，成員在台上看到一路相挺的老歌迷，感動之情溢於言表。主唱飛鳴也分享，先前因膝蓋進行修復手術，歷經一段時間休養，笑說這次回歸舞台「變胖了一點」，更期許明年能以更好狀態再登台，「希望可以把腹肌練回來給大家看！」

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團員感性表示，從當年在西門町起步，到如今成軍24年，歷經高峰與低谷，「時間一下就過去了」，但能再次站上熟悉舞台，與老歌迷重逢，依然是最珍貴的時刻。

信樂團舉辦演唱會。（信世紀音樂）

當晚最大驚喜，莫過於疫情期間選擇回歸家庭的前吉他手Chris現身，與嘉賓林立合唱30年前的創作《No Money》。相隔多年再度與信樂團同台，他一上場便展開幽默「爆料」模式，透露當初接到Michael邀約時，對方只問「要不要來『看』演出」，而非「要不要來演出」，一度讓他感到失落；也笑稱Michael私下非常會「鬼扯」，曾在飛機上對空服員自稱是「中文系教授、節目主持人」，編出一連串誇張身分，讓對方一度信以為真，最後才揭曉自己其實是信樂團成員，讓Chris笑說：「Michael真的可以把人講到懷疑人生。」逗得全場笑聲不斷。

Chris也坦言，當年離開時曾感到愧疚，擔心影響團隊運作，但看到現任吉他手力Q加入後「完全放心」，更大讚對方是新生代中兼具實力與個性的吉他手，還幽默表示：「現在的信樂團更好聽了，還好我走了。」

Chris最後感性告白：「沒有歌迷，就沒有信樂團，你們就是信樂團的一部分。」隨後與團員合體演出《天高地厚》，為當晚演出劃下熱血又感人的句點。

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