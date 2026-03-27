《生活智慧王》搭檔情深！ 曹蘭親曝王月開顱術後近況

曹蘭透露一直有在關心好友恢復進度。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹蘭搬到台東都蘭定居7年，昨（26日）現身BL影集《向流星許願的我們》首映記者會，受訪提到昔日主持《生活智慧王》戰友王月。

王月去年進行開顱手術。（翻攝自王月臉書）

王月去年底驚傳在家暈倒、重擊頭部，緊急進行「開顱手術」後一度深度昏迷5天，所幸去年12月底已順利完成顱骨復原手術。昔日主持搭檔曹蘭語氣中滿是牽掛，透露一直有在關心好友恢復進度：「最後得到的消息是在台中，由姊姊照顧她。」

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曹蘭在《向流星許願的我們》飾演余杰恩的母親，余杰恩對於能與前輩對戲，難掩興奮之情，曹蘭則開心稱讚：「杰恩很帥，我真的把他當兒子！」曹蘭在片場不僅主動與年輕演員擁抱寒暄，還用日文向各務孝太打招呼，以親切自然的方式帶動現場情緒。

《向流星許願的我們》有堅強卡司。（記者陳奕全攝）

被問到是否曾在場觀看「兒子」拍攝親密戲時，曹蘭笑答：「這種事通常不都是發生在家長不在的時候嗎？」她也坦言，原本想留下來觀摩，但考量到年輕演員可能會害羞，最後還是選擇貼心迴避，展現十足的體貼。

《向流星許願的我們》堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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