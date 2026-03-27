曹蘭移居台東都蘭7年揭「高物價真相」 地震後連洗臉都燒錢：羨慕有自來水的人

曹蘭與日籍丈夫現定居台東都蘭。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹蘭與日籍丈夫7年前將台北 30 坪房換成台東都蘭 450 坪土地，昨（26日）現身BL影集《向流星許願的我們》首映記者會，笑說現在的生活就是「平常真的沒在做什麼，就是看海、陪狗」。雖然自嘲「賺錢不會很積極」，但只要有戲找上門她通常不拒絕，畢竟家中有7隻大型犬要伺候，開銷也是很驚人。

原以為曹蘭移居台東生活很清幽，她感嘆：「很多煩惱啊！金桔之後會有蛇。」八月要防颱、冬天有東北風，加上台東物價高，東西都要從西邊運過來，一點都不便宜。最讓她崩潰的是家裡沒自來水，全靠抽井水，「地震、颱風之後，水會變得很混濁，連刷牙洗臉都要買礦泉水」，她直言：「其實滿羨慕有自來水的生活。」但打聽後發現接管線要花一百萬，她算盤一撥：「一輩子買水也不用一百萬！」乾脆繼續買礦泉水就好。

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曹蘭表示有戲找上門她通常不拒絕。（記者陳奕全攝）

450坪的大地，可以讓狗狗們跑得很開心，卻也引來不速之客。曹蘭無奈透露，常有觀光客來門口拍照，甚至有人按門鈴只為了確認是不是她家，逼得她把門牌都拆了，遇到按鈴就叫先生用英文去擋。最扯的是還有導遊帶團坐發財車經過，直接介紹：「好，各位，現在這就是曹蘭家！」讓她氣得親自跑去餐廳，拜託對方不要再介紹。雖然她嘴上說來台北是放假，但她還是幽默表示：「有錢賺一定要賺！」

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