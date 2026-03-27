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娛樂 最新消息

全面失控！《夜魔俠：重生》第2季直探「危險又駭人」極限 爛番茄再飆好評

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威口碑影集《夜魔俠：重生》第2季已正式推出，隨著規則瓦解、衝突升溫，劇中正邪對決也被形容為系列至今最極致的一次交鋒，故事更深入「危險又駭人」的全新領域。在爛番茄影評網目前也獲得94%的新鮮度好評。

《夜魔俠：重生》第2季從文森唐諾費里奧飾演的「金霸王」當選紐約市長後展開。（Disney+ 提供）《夜魔俠：重生》第2季從文森唐諾費里奧飾演的「金霸王」當選紐約市長後展開。（Disney+ 提供）

本季故事從文森唐諾費里奧飾演的「金霸王」威爾森費斯克當選紐約市長後展開，他上任第一步便宣布取締私刑正義，成功操弄輿論，讓查理考克斯飾演的「夜魔俠」（麥特梅鐸）成為全民公敵。為揭發對方的腐敗帝國，夜魔俠只能轉入暗處反擊，戰局全面升級。

監製薩娜阿瑪納特指出：「每個精彩的夜魔俠故事，本質上也是金霸王的故事。」她形容本季是兩人關係最激烈的一次碰撞，不僅節奏全開，也將角色推向更加危險與令人不安的境地。她也點出金霸王和夜魔俠之間微妙的連結：「他們彼此糾纏、互相吸引，都渴望被紐約所愛，同時也都有暴力的一面，甚至可以說——他們無法沒有彼此。」

《夜魔俠：重生》第2季強勢回歸，大獲好評。（Disney+ 提供）《夜魔俠：重生》第2季強勢回歸，大獲好評。（Disney+ 提供）

隨著費斯克啟動宣傳機器並成立「反私刑正義特遣隊」，城市逐漸走向極端對立。節目統籌達里歐史卡達潘形容這是一座「被撕裂的城市」，過去夜魔俠與金霸王之間僅存的尊重與原則也徹底瓦解，「當他們正面衝突時，所有底線都不復存在。」

劇情發展至關鍵時刻，夜魔俠終於迎來與宿敵正面對決的機會，製作團隊透露，兩大角色過去同框場面其實相當有限，因此特別為這次衝突精心鋪陳，並強調將帶領角色走向前所未見的極端境地，全面升級對抗張力。

黛博拉安霍爾飾演的「凱倫佩吉」也在《夜魔俠：重生》第2季回歸。（Disney+ 提供）黛博拉安霍爾飾演的「凱倫佩吉」也在《夜魔俠：重生》第2季回歸。（Disney+ 提供）

另一方面，黛博拉安霍爾飾演的「凱倫佩吉」也在本季回歸，重新與麥特並肩作戰，透過自身人脈擴大反抗勢力，並深入追查金霸王的犯罪網絡。飾演夜魔俠的查理考克斯坦言，兩人關係將迎來關鍵進展，「這是劇集鋪陳多年後，終於讓他們真正走在一起的時刻，在最黑暗的時期彼此依靠，帶著一種悲劇性的浪漫。」

本季同時拋出核心提問：「是什麼逼你跨越界線？」隨著費斯克全面獵捕私刑者，原本觀望的角色也被迫選邊站。從夜魔俠、金霸王到凱倫與其他角色，每個人都將面臨抉擇，而每一次選擇，都必須付出代價。《夜魔俠：重生》第2季已於Disney+ 上線，當反派步入體制、權力持續擴張，英雄也勢必崛起——而且，這一次不只一人。

《夜魔俠：重生》第2季最新預告：

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