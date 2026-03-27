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娛樂 最新消息

尖叫女王回歸《弒婚遊戲2》血腥程度全面升級 限制級一刀未剪

《弒婚遊戲：2度開局》「尖叫女王」幕後花絮：

〔記者許世穎／綜合報導〕黑色虐殺恐怖喜劇邪典正宗續集《弒婚遊戲：2度開局》曝光最新幕後花絮，宣告「尖叫女王」薩瑪拉威明正式回歸！這次遊戲規則全面升級，從僅僅「求生」到各家「爭王」，限制級規格血腥暴力，一刀未剪原汁原味呈現！

薩瑪拉威明在《弒婚遊戲：2度開局》戰鬥力更上一層樓。（探照燈影業提供）薩瑪拉威明在《弒婚遊戲：2度開局》戰鬥力更上一層樓。（探照燈影業提供）

在最新「尖叫女王」幕後花絮中，薩瑪拉飾演的葛蕾絲不再是當年那個驚慌失措的新娘，她在花絮中笑稱自己雖然愛尖叫，但這次的戰鬥力絕對更上一層樓。第一集的成功讓粉絲對續集充滿期待，薩瑪拉也透露，當劇組詢問她是否有意拍攝續集時，她幾乎毫不猶豫立刻答應。

凱瑟琳紐頓加入《弒婚遊戲：2度開局》，和姊姊一同被追殺。（探照燈影業提供）凱瑟琳紐頓加入《弒婚遊戲：2度開局》，和姊姊一同被追殺。（探照燈影業提供）

除了原班人馬回歸，本次卡司亦加入多位重量級演員。包括「蟻人女兒」凱瑟琳紐頓飾演葛蕾絲的妹妹，而最令粉絲驚喜的，莫過於曾在《魔法奇兵》中飾演「吸血鬼獵人巴菲」的莎拉蜜雪兒吉蘭加盟演出。凱瑟琳受訪時興奮表示，自己一直是對方的粉絲，能夠同台合作讓她直呼不可思議。

莎拉蜜雪兒吉蘭加盟演出《弒婚遊戲：2度開局》。（探照燈影業提供）莎拉蜜雪兒吉蘭加盟演出《弒婚遊戲：2度開局》。（探照燈影業提供）

花絮同時曝光多場高強度動作場面。薩瑪拉透露，開拍前兩週曾意外傷到背部，讓劇組一度相當擔心，但幸運的是腫脹在開拍前迅速消退，使她能順利完成特技演出。另一方面，莎拉在片中展現精準射擊能力，僅經一次練習便成功命中目標，讓導演大為讚賞。

薩瑪拉威明（左）回歸《弒婚遊戲：2度開局》擔任「尖叫女王」。（探照燈影業提供）薩瑪拉威明（左）回歸《弒婚遊戲：2度開局》擔任「尖叫女王」。（探照燈影業提供）

劇情方面，續集緊接第一集結尾，從葛蕾絲逃離豪宅後不久展開。她很快發現自己被捲入遊戲的下一階段——這一次不只是求生，而是爭奪掌控世界的「至尊首席」之位。同時，她還要面對來自四個富豪家族的聯手追殺，一場勝者全拿的殘酷競爭全面展開。花絮最後在爆炸與慘叫聲中收尾，滿臉鮮血的葛蕾絲再次宣告：「這場狩獵還沒有結束！」

本片由《弒婚遊戲》與《驚聲尖叫》第五、六集的導演搭檔麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特再度執導，原編劇蓋布席克與克里斯多夫墨菲也回歸操刀劇本，延續系列標誌性的黑色幽默與血腥風格，並以完整未刪減版本呈現其狂放魅力。《弒婚遊戲：2度開局》將於4月2日清明連假在台上映。

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