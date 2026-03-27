張孝全「中年過氣」自嘲：變油了 認了學習離開舞台

張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演中年「周可傑」。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘編劇導演嚴藝文推出愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，首度轉向男性視角，由張孝全與朱軒洋分飾「中年版」與「年輕版」男主角周可傑。昨（26）日釋出花絮，揭露樂團主唱從出道即巔峰到婚姻觸礁的反差。

張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演中年「周可傑」。

故事圍繞「馬子狗樂團」主唱周可傑，25歲的他在舞台意氣風發，中年卻成寫不出歌、與妻子蘇慧倫關係冰點的落魄男。一場奇幻契機，讓他回頭檢視人生的選擇。

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張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演中年「周可傑」，多了一份失落與停滯。（公視提供）

朱軒洋形容年輕的周可傑是「情聖」，為戲挑戰唱歌、吉他與舞蹈。導演嚴藝文爆料朱軒洋，第一堂聲樂課就被老師評為「音痴」，隨後與樂團「宇宙人」密集練團。張孝全對朱軒洋的舞步驚艷不已：「哇他那個水蛇腰，欸！扭得勒！」讓嚴藝文大讚不簡單。

朱軒洋形容《欠妳的那場婚禮》25歲的周可傑是「情聖」處於人生與事業巔峰的歌手，舞台上意氣風發。（公視提供）

朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》挑戰偶像，苦練唱歌、跳舞彈吉他。（公視提供）

朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》挑戰偶像，苦練唱歌、跳舞彈吉他。（公視提供）

張孝全詮釋的中年周可傑多了一份失落，他直言這角色人生像是「把運氣都用在年輕時」，步入中年得學習離開舞台。他自嘲：「變油一點，講話跟身材都是。」劇中兒子甚至天真補刀：「是因為她變笨、變無聊，你才不喜歡她了嗎？」蘇慧倫更爆發回嗆：「不要把人生的不幸推給我，那是你自己的選擇。」夫妻衝突張力十足。

張孝全在《欠妳的那場婚禮》演中年過氣歌手。（公視提供）

朱軒洋坦言看到張孝全的演出會害怕：「我未來真的要變成這樣？好恐怖喔！」但兩人在鏡頭前感性擊拳，張孝全寄語：「阻礙自己的永遠是自己。」並稱看到朱軒洋就像看到小時候的自己，朱軒洋也大方告白：「我也很喜歡你。」讓嚴藝文感動到想哭，隨即搞笑丟劇本離場。

朱軒洋為了《欠妳的那場婚禮》上聲樂課。（公視提供）

《欠妳的那場婚禮》6月20日起，每週六晚間9點在公視及公視+播出，Netflix同步上線。

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