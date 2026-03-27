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娛樂 最新消息

57歲尹昭德化身負心漢拒告白 「一笑置之」冷處理嫩秘書

徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德在民視八點檔《豆腐媽媽》狠心拒絕秘書徐千京，甚至開口趕人，讓不少觀眾直呼太無情。其實是為查案與保護對方安全。徐千京分享角色最大課題是拿捏情感界線，戲外也大讚尹昭德照顧後輩，但一場怒吼戲因太真實被嚇哭，尹昭德還喊到破音NG，現場瞬間笑場。

徐千京（左）在《豆腐媽媽》向尹昭德（右）告白遭拒絕。（民視提供）徐千京（左）在《豆腐媽媽》向尹昭德（右）告白遭拒絕。（民視提供）

尹昭德在劇中多次面對徐千京的直球表白，卻始終選擇一笑置之。他透露，角色設定是曾將女方從惡劣環境救出的恩人，因此一直覺得對方「只是小女生的仰慕與崇拜，甚至把過去被我救出的恩情，誤認為是愛情」。之所以嚴正拒絕甚至要她離職，全因查案過程太危險，「狠心」其實是為了保住對方的命。

徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）

戲外談到感情，徐千京坦言自己最大的課題是「界線感」與「表達方式」。她自招年輕時主動，被拒絕也能快速放下，但現在反而變得在意他人眼光。她無奈表示，有時只是單純關心卻被誤會成喜歡，當對方真的投入時，她反而會因為顧慮感受而不擅長直接說清楚，導致關係尷尬，這也成了她反覆學習的功課。

徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）徐千京（右）在《豆腐媽媽》飾演尹昭德（左）的秘書。（民視提供）

兩人戲外互動非常溫馨，徐千京大讚尹昭德是暖男前輩，不僅陪對詞還引導細節。不過，一場重頭戲卻讓她心靈受創，她笑說尹昭德排練時不預設情緒，正式來時突然一聲怒吼，讓她 「當場嚇到跳起來，甚至直接落淚」，直呼反應完全是真的。

徐千京（右）在《豆腐媽媽》向尹昭德（左）告白遭拒絕。（民視提供）徐千京（右）在《豆腐媽媽》向尹昭德（左）告白遭拒絕。（民視提供）

沒想到下一秒畫風突變，尹昭德因為用力過猛，竟然喊到聲音沙啞、當場 「破音NG」，讓原本緊繃的生離死別現場瞬間變成爆笑喜劇，徐千京也笑說經過這次驚嚇，之後更能精準掌握情緒了。

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