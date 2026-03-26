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娛樂 電視

TVBS風波不斷！裁員＋霸凌疑雲 外界點名要交代

TVBS連連裁員引起多個團體聯合發聲，公開提出4訴求。（資料照，記者陳奕全攝）TVBS連連裁員引起多個團體聯合發聲，公開提出4訴求。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《TVBS》電視台（以下簡稱T台）近期陸續傳出大規模人力縮減，2023年3月首次出手裁員之後，今年2月再裁45人。對此，媒體觀察基金會、台灣記者協會等團體聯名發表聲明，要求T台公開說明決策依據與完整程序、建立具獨立性與公信力的調查與申訴機制，同時也對主管機關喊話要求主動介入調查。

先前T台前員工表示南部中心存在霸凌案，但T台聲明中卻表示沒有收到正式的申訴或檢舉，因離職員工指證歷歷，仍啟動關懷與調查機制。所謂調查機制卻是請T台法務范立達南下高雄裁訪中心「調查」，結果並未進行全面了解，且未對被霸凌情節嚴重的同事進行徵詢，讓離職員工對T台徹底心死，完全失去信任。

TVBS南部中心爆出霸凌，離職員工公開表示根本沒有詳實調查。（本報資料照）TVBS南部中心爆出霸凌，離職員工公開表示根本沒有詳實調查。（本報資料照）

T台部分針對裁員問題，指出媒體產業正面臨「前所未有的結構性變革」，在市場競爭與科技演進的雙重壓力下，公司必須做出陣痛轉型。T台表示，近年正積極拓展多元版圖，將發展重心轉向國際布局、數位新聞、AI應用與大型活動轉播，為了提前布局未來、強化競爭力，因此才針對人力結構與職能配置進行「必要調整」，以提升營運效率。

對此，媒觀基金會高度關切並指出，台灣新聞媒體當前面臨的困境，不能僅以「數位轉型」或「科技發展」帶過。儘管傳統媒體廣告收益結構已出現根本變化，經營確實面臨挑戰，但T台長期財務表現穩定，仍屬具高度獲利能力的媒體之一，在此情況下仍進行大規模裁員，決策原因值得進一步說明。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

媒觀提出四點訴求：

一、要求TVBS公開說明決策依據與完整程序

包括裁員標準、評估機制與配套措施，並說明是否涉及財務壓力、科技導入或其他非新聞專業因素。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

二、要求建立具獨立性與公信力的調查與申訴機制

針對相關管理爭議與員工申訴，應確保有外部參與或具信任基礎的處理程序，以避免僅由組織內部單方處理所可能產生的疑慮。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

三、要求主管機關主動介入調查與產業監理

不應僅被動受理個案，而應整體檢視媒體產業的勞動條件、科技導入對就業的影響，以及資本運作與人力調整之關聯⠀

四、呼籲公民社會與新聞工作者持續關注並參與討論

在產業結構轉變與媒體經營壓力加劇的情況下，如何同時維護新聞品質與勞動權益，已是整體社會必須共同面對的問題。

聯合聲明團體：

1. 財團法人靖娟兒童安全文教基金會

2. 台灣教育人員產業總工會

3. 台灣新聞記者協會

4. 社團法人媒體改造學社

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