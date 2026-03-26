姐弟戀相差23歲！篠原涼子失控愛上SixTONES 規律運動著迷蒸料理

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年52歲的篠原涼子在日劇《失控的她－距離越獄還有xx天－》化身嚴守規範的刑務官，與小23歲的的人氣男團SixTONES成員傑西大談姐弟戀，她透露自己為了這次的角色，刻意調整生活習慣，也因此「變得很規律」。

《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）

《失控的她－距離越獄還有xx天－》故事描述篠原涼子、傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情，現年29歲的人氣男團SixTONES成員傑西首度演出殺人嫌疑犯，藤木直人則是負責案件的刑警，描繪一段前所未見的女性獄警與殺人犯聯手越獄的故事，下週將迎來大結局。

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《失控的她－距離越獄還有xx天－》藤木直人。（friDay影音提供）

為了貼近角色的規律生活，篠原涼子透露自己私下也開始調整作息，「演著演著就變得很規律」，養成早睡早起的習慣，甚至開玩笑說「有稍微接近角色一點點」。平時喜歡流汗運動的她，也分享過去曾投入瑜伽等有氧運動，「聽說水腫是因為體內多餘水分，但光做瑜伽就可能減掉超過1公斤」，不過她也坦言曾因過度投入導致反效果，意識到需要調整節奏。

《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）

飲食方面，她平時會攝取發酵食品並注意補充水分，近期則開始嘗試蒸料理，笑說目前才做過幾次，但之後想持續進行。她提到蒸蔬菜能保留營養，豬肉用蒸的也能減少油脂，加上料理方式簡單，「只要有蒸鍋就可以，沒有的話用平底鍋加上打洞的烘焙紙也能完成」，並透露是最近才學會這樣的做法。

談到詮釋角色，篠原表示這次刻意收起以往在綜藝節目中展現的自然一面，「希望在現場盡量不要出現『涼子本人』」，而是維持角色狀態。這樣的轉換也讓傑西直言她在鏡頭前後差異明顯，稱讚「很厲害」，同時也笑說她偶爾會突然笑到停不下來，讓拍攝現場出現不同節奏。《失控的她－距離越獄還有xx天－》於friDay影音上架。

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