自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

姐弟戀相差23歲！篠原涼子失控愛上SixTONES 規律運動著迷蒸料理

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年52歲的篠原涼子在日劇《失控的她－距離越獄還有xx天－》化身嚴守規範的刑務官，與小23歲的的人氣男團SixTONES成員傑西大談姐弟戀，她透露自己為了這次的角色，刻意調整生活習慣，也因此「變得很規律」。

《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）

《失控的她－距離越獄還有xx天－》故事描述篠原涼子、傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情，現年29歲的人氣男團SixTONES成員傑西首度演出殺人嫌疑犯，藤木直人則是負責案件的刑警，描繪一段前所未見的女性獄警與殺人犯聯手越獄的故事，下週將迎來大結局。

《失控的她－距離越獄還有xx天－》藤木直人。（friDay影音提供）《失控的她－距離越獄還有xx天－》藤木直人。（friDay影音提供）

為了貼近角色的規律生活，篠原涼子透露自己私下也開始調整作息，「演著演著就變得很規律」，養成早睡早起的習慣，甚至開玩笑說「有稍微接近角色一點點」。平時喜歡流汗運動的她，也分享過去曾投入瑜伽等有氧運動，「聽說水腫是因為體內多餘水分，但光做瑜伽就可能減掉超過1公斤」，不過她也坦言曾因過度投入導致反效果，意識到需要調整節奏。

《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）《失控的她－距離越獄還有xx天－》傑西（左）、篠原涼子。（friDay影音提供）

飲食方面，她平時會攝取發酵食品並注意補充水分，近期則開始嘗試蒸料理，笑說目前才做過幾次，但之後想持續進行。她提到蒸蔬菜能保留營養，豬肉用蒸的也能減少油脂，加上料理方式簡單，「只要有蒸鍋就可以，沒有的話用平底鍋加上打洞的烘焙紙也能完成」，並透露是最近才學會這樣的做法。

談到詮釋角色，篠原表示這次刻意收起以往在綜藝節目中展現的自然一面，「希望在現場盡量不要出現『涼子本人』」，而是維持角色狀態。這樣的轉換也讓傑西直言她在鏡頭前後差異明顯，稱讚「很厲害」，同時也笑說她偶爾會突然笑到停不下來，讓拍攝現場出現不同節奏。《失控的她－距離越獄還有xx天－》於friDay影音上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中