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娛樂 最新消息

《浪姐7》名單出爐！蕭薔、曾沛慈「4台灣女星參戰」 賽制大改走音失誤直接曝光

蕭薔（左）、曾沛慈確定入列參戰《浪姐7》。（本報組合資料照）蕭薔（左）、曾沛慈確定入列參戰《浪姐7》。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國綜藝實境秀《乘風破浪的姐姐2026》（浪姐7）最終名單昨（25日）正式公布，蕭薔、曾沛慈、范瑋琪、徐潔兒4位台灣女星確定參戰，加上賽制全面升級為「全程直播、無修音、無剪輯」，32位參賽者將迎來史上最殘酷舞台考驗。

《浪姐7》公布的最終名單中，以「台灣第一美女」著稱的蕭薔最受矚目，她將與同為來自台灣的曾沛慈、范瑋琪、徐潔兒一同參戰。蕭薔先前受訪時曾坦言確實收到節目邀請，但並未正面證實參賽，只表示若真的參加就會全力以赴，如今名單正式公布，她的加入也迅速掀起網路討論。

蕭薔（左）、曾沛慈確定入列參戰《浪姐7》。（本報組合資料照）蕭薔（左）、曾沛慈確定入列參戰《浪姐7》。（本報組合資料照）

不僅如此，曾沛慈的參戰同樣讓許多台灣觀眾相當期待，她自歌唱選秀節目《星光大道》出道，之後跨足戲劇並獲得金鐘獎戲劇節目女配角肯定，也曾入圍金馬獎最佳女配角，再藉此回到音樂領域發行專輯，走出一條特別的影視音三棲演藝路。另外，曾演出經典偶像劇《海豚灣戀人》的徐潔兒也確定加入，同樣備受矚目。

《浪姐7》主打「回歸真實」，官方宣布將採用全程直播的極限模式，自4月3日初舞台到6月19日總決賽，共7場大型演出都將以Live直播呈現，參賽者沒有重來機會，任何走音或舞台失誤都將直接曝光。此外，《浪姐7》還集結冬奧金牌得主王濛、演員李小冉與越南歌手莊法等多元背景的參賽者，節目預計每週五、週六中午12點播出，首場初舞台直播將於4月3日登場。

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