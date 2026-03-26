自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「工班F4」出動！莊凱勛、陳竹昇地底搏命 體驗壓力艙：頭脹到爆

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛在客家電視台新戲《都市開基祖》與陳竹昇、楊大正、張耀仁組「工班F4」，4人今（26日）出席首映記者會，分享拍戲點滴。該劇背景設定在1990年代，一群北上都市打拚的捷運工人，在深達2、30米的地底世界用青春與汗水，為城市開路。

張耀仁（左起）、莊凱勛、陳竹昇、楊大正在《都市開基祖》中組「工班F4」。（記者陳奕全攝）張耀仁（左起）、莊凱勛、陳竹昇、楊大正在《都市開基祖》中組「工班F4」。（記者陳奕全攝）

為了真實還原捷運工地的艱辛環境，除了有親赴捷運工地取景外，更在攝影棚內打造隧道工地、1：1重現壓力艙場景。「工班F4」親自下地「實習」，實際走進捷運工地的壓力艙，體驗在地下30公尺挖隧道的真實壓力。莊凱勛分享劇組美術非常用心，有安排演員去做壓力艙測試體驗，到了30幾米的時候「就像重感冒又搭飛機」，整個頭脹到不行，連聲音都變得像是唐老鴨在講話，讓他直呼：「雖然很不舒服，但對演戲來說真的很有幫助，能更真實體會到工人們的辛苦之處。」

莊凱勛分享劇組美術非常用心，有安排演員去做壓力艙測試體。（記者陳奕全攝）莊凱勛分享劇組美術非常用心，有安排演員去做壓力艙測試體。（記者陳奕全攝）

談到在劇中對戲的女兒林呈恩，莊凱勛說：「雖然在拍攝前期劇組有安排很多親子活動培養感情，不過真正到拍攝期才慢慢變熟悉，到現在她跟媽媽也會來看我的舞台劇演出，覺得滿窩心的。」還笑說：「小孩真的長很快，今天看到都快比導演高了。」

楊大正為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放。（記者陳奕全攝）楊大正為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放。（記者陳奕全攝）

劇中也有多位演員首次挑戰全客語演出，楊大正笑說為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放，直接用旋律背台詞。他也透露拍攝期間剛好在日本演出，因為太投入角色「柏青哥」，一度抽離不出來，常常把團員嚇一跳。所幸努力沒有白費，同樣講南四縣的林生祥大讚他客語講得很好，讓他終於放下心中大石。楊大正也分享劇組有安排去學怪手，學完之後，剛好帶兒子去遊樂園玩，現場就有怪手的遊具，就很會操作，兒子當下就把楊大正當作是偶像崇拜。

邱凱偉（左起）、鍾瑶、莊凱勛。（記者陳奕全攝）邱凱偉（左起）、鍾瑶、莊凱勛。（記者陳奕全攝）

記者會也特別邀請為戲劇製作配樂及主題曲《鹹酸甜》的金曲歌王林生祥蒞臨現場，與「工班F4」兄弟莊凱勛、陳竹昇、楊大正、張耀仁一起演唱主題曲，演唱過程中完全可以看出彼此間的好默契，以及工人兄弟間真切的情誼。

邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席客家電視台《都市開基祖》首映。（記者陳奕全攝）邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席客家電視台《都市開基祖》首映。（記者陳奕全攝）

客家電視年度戲劇《都市開基祖》，由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演。3／28起，每週六晚間9點在客家電視播出，一次播出兩集，晚間10點在中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中