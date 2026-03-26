「工班F4」出動！莊凱勛、陳竹昇地底搏命 體驗壓力艙：頭脹到爆

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛在客家電視台新戲《都市開基祖》與陳竹昇、楊大正、張耀仁組「工班F4」，4人今（26日）出席首映記者會，分享拍戲點滴。該劇背景設定在1990年代，一群北上都市打拚的捷運工人，在深達2、30米的地底世界用青春與汗水，為城市開路。

張耀仁（左起）、莊凱勛、陳竹昇、楊大正在《都市開基祖》中組「工班F4」。（記者陳奕全攝）

為了真實還原捷運工地的艱辛環境，除了有親赴捷運工地取景外，更在攝影棚內打造隧道工地、1：1重現壓力艙場景。「工班F4」親自下地「實習」，實際走進捷運工地的壓力艙，體驗在地下30公尺挖隧道的真實壓力。莊凱勛分享劇組美術非常用心，有安排演員去做壓力艙測試體驗，到了30幾米的時候「就像重感冒又搭飛機」，整個頭脹到不行，連聲音都變得像是唐老鴨在講話，讓他直呼：「雖然很不舒服，但對演戲來說真的很有幫助，能更真實體會到工人們的辛苦之處。」

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莊凱勛分享劇組美術非常用心，有安排演員去做壓力艙測試體。（記者陳奕全攝）

談到在劇中對戲的女兒林呈恩，莊凱勛說：「雖然在拍攝前期劇組有安排很多親子活動培養感情，不過真正到拍攝期才慢慢變熟悉，到現在她跟媽媽也會來看我的舞台劇演出，覺得滿窩心的。」還笑說：「小孩真的長很快，今天看到都快比導演高了。」

楊大正為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放。（記者陳奕全攝）

劇中也有多位演員首次挑戰全客語演出，楊大正笑說為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放，直接用旋律背台詞。他也透露拍攝期間剛好在日本演出，因為太投入角色「柏青哥」，一度抽離不出來，常常把團員嚇一跳。所幸努力沒有白費，同樣講南四縣的林生祥大讚他客語講得很好，讓他終於放下心中大石。楊大正也分享劇組有安排去學怪手，學完之後，剛好帶兒子去遊樂園玩，現場就有怪手的遊具，就很會操作，兒子當下就把楊大正當作是偶像崇拜。

邱凱偉（左起）、鍾瑶、莊凱勛。（記者陳奕全攝）

記者會也特別邀請為戲劇製作配樂及主題曲《鹹酸甜》的金曲歌王林生祥蒞臨現場，與「工班F4」兄弟莊凱勛、陳竹昇、楊大正、張耀仁一起演唱主題曲，演唱過程中完全可以看出彼此間的好默契，以及工人兄弟間真切的情誼。

邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席客家電視台《都市開基祖》首映。（記者陳奕全攝）

客家電視年度戲劇《都市開基祖》，由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演。3／28起，每週六晚間9點在客家電視播出，一次播出兩集，晚間10點在中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo上架。

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