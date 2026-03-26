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娛樂 電視

全裸只套寶貝袋！《向流星許願》4男星片場「互喬角度」 為露屁屁急買美白霜

各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒（左）、鍾岳軒。（記者陳奕全攝）各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒（左）、鍾岳軒。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、方語昕、吳岳擎、陳彥旭、郭大睿今（26日）出席BL奇幻影集《向流星許願的我們》首映記者會。鍾岳軒與初孟軒、余杰恩與各務孝太分飾「皓永CP」、「海哲CP」，為了呈現最真實的情緒，劇組特別安排親密指導課，讓兩對CP進行「領域展開」，深入探索彼此的敏感帶，尺度大到連飾演媽媽的曹蘭都想報名圍觀。

初孟軒（左）、鍾岳軒暌違五年再合作。（記者陳奕全攝）初孟軒（左）、鍾岳軒暌違五年再合作。（記者陳奕全攝）

鍾岳軒、初孟軒暌違五年再合作，本以為越熟越尷尬，開拍前還先喝梅酒壯膽，鍾岳軒笑說：「所以我們的親密戲充滿了梅子味道。」兩人不僅在親密指導課堂上「用舌頭探索」對方的耳朵，鍾岳軒還精準發現初孟軒「左邊胸肌比較大」。初孟軒則為了禮貌，拍吻戲前狂幫嘴唇去角質，直讚：「岳軒嘴唇很軟。」鍾岳軒也認證初孟軒的嘴唇「很嫩」，雖然吻到換氣過度差點缺氧，但兩人默契好到進度超前。

「海哲CP」余杰恩（左）、各務孝太是劇中的激烈擔當。（記者陳奕全攝）「海哲CP」余杰恩（左）、各務孝太是劇中的激烈擔當。（記者陳奕全攝）

「海哲CP」則是劇中的激烈擔當，親密指導課竟安排在各務孝太裸背上放巧克力讓余杰恩吃掉，現場還伴隨各務孝太「害羞的喘息聲」，且熱氣還傳到余杰恩身上。正式開拍時，兩人更達成「伸舌頭」共識，余杰恩因為入戲太深加上小酌助興，竟把各務孝太的嘴唇和下巴「咬到流血」。余杰恩更一度口誤說出：「我們做了一整天！」嚇得趕緊改口是「工作一整天」，讓全場集體歪樓。

各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒、鍾岳軒、陳彥旭、郭大睿出席《向流星許願的我們》首映。（記者陳奕全攝）各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒、鍾岳軒、陳彥旭、郭大睿出席《向流星許願的我們》首映。（記者陳奕全攝）

導演姜瑞智笑稱，片場常看到四個裸男只套著「寶貝袋」互相幫喬角度，畫面相當溫馨。余杰恩和各務孝太甚至連上廁所都坦承相見，還會開玩笑要弄對方的「重要部位」；而鍾岳軒與初孟軒為了劇中「露屁股」的畫面，還緊急衝去藥妝店買美白產品保養屁屁。

曹蘭（左）飾演余杰恩（右）的媽媽。（記者陳奕全攝）曹蘭（左）飾演余杰恩（右）的媽媽。（記者陳奕全攝）

曹蘭飾演余杰恩的媽媽，她笑說本想留下來觀摩飾演兒子的余杰恩親密戲，還問導演：「我可以旁觀嗎？」結果怕演員尷尬被導演無情拒絕。

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

《向流星許願的我們》首映會。（記者陳奕全攝）《向流星許願的我們》首映會。（記者陳奕全攝）

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉（Darren）、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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