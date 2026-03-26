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娛樂 最新消息

賴清德公開點名激讚！賈永婕竟遭嗆「綠到出油」 一句話霸氣反擊

總統賴清德（左）公開盛讚賈永婕帶領台北101讓全世界看見台灣。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）總統賴清德（左）公開盛讚賈永婕帶領台北101讓全世界看見台灣。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕今（26日）出席三立財經台紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》首映會，現場被總統賴清德點名激讚，不過相關畫面在社群曝光後，她也逐一正面回擊酸民的惡意留言，一來一往攻防再度引爆議論。

三立財經台開播15週年推出年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，賈永婕（左1）也受邀現身首映會。（三立提供）三立財經台開播15週年推出年度旗艦紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》，賈永婕（左1）也受邀現身首映會。（三立提供）

賈永婕以一身穿湖水綠西裝外套出席活動，總統賴清德致詞時則公開表示，「這兩年來，101在賈永婕董事長的帶領下，讓國際看到台灣，我們也給賈董事長一個熱烈掌聲！」面對總統當場盛讚，賈永婕坐在台下立刻舉起雙手比出大愛心作為回應。

相關新聞：賴清德致謝賈永婕「讓世界看見台灣」 秒傳「賈董不懂」群組

事後，賈永婕也把這段畫面分享至社群，同時更幽默表示「報告『賈董不懂』群組的各位同學，有人懂我，我相信很多人懂我。」沒想到卻招來酸民惡意嘲諷，有人藉以譏笑「加油賈董，繼續為黨而戰，聖上賴皇已經看到妳的表現了。」對此，賈永婕則坦率回應「你也看到了！」另有酸民無理表示「懂個X！綠到出油了」她也霸氣做出反擊「你不懂沒關係。」來往攻防頓時掀起討論。

賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經過後製處理）賈永婕回擊酸民。（翻攝自臉書，經過後製處理）

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