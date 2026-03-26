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娛樂 電視

東京巨蛋響起滅火器神曲！楊大正淚崩激讚陳傑憲代跑：根本漫畫情節

〔記者李紹綾／台北報導〕金曲樂團滅火器主唱楊大正今（26日）出席客家電視台新戲《都市開基祖》首映記者會。雖然戲裡演的是基層勞工，但戲外他是熱血棒球迷。由他親自作詞作曲的《今天的我》，為12強賽紀錄片《冠軍之路》主題曲，日前在WBC棒球賽事期間，被放到東京巨蛋播放，感動無數球迷。

金曲樂團滅火器主唱楊大正今出席客家電視台新戲《都市開基祖》首映記者會。（記者陳奕全攝）金曲樂團滅火器主唱楊大正今出席客家電視台新戲《都市開基祖》首映記者會。（記者陳奕全攝）

被問到在東京巨蛋現場聽到自己的歌播放有什麼感想？楊大正展現十足真性情，笑說：「我有看到，很感動，感動不是被播，是比賽好好看。」他更自招當時在電視機前完全沒形象：「哭啊，哭慘了！」

楊大正感性分享，最讓他情緒潰堤的一幕，就是看到台灣隊隊長陳傑憲：「我看到陳傑憲上去代跑的時候，就覺得這根本是漫畫情節，又很熱血。」他說自己情緒從10局上半就開始累積，一路憋到10局下半：「到停的那一刻，眼淚真的停不住。」

楊大正在《都市開基祖》首次挑戰全客語演出。（記者陳奕全攝）楊大正在《都市開基祖》首次挑戰全客語演出。（記者陳奕全攝）

楊大正在《都市開基祖》首次挑戰全客語演出，笑說為了記住客語台詞，乾脆把錄音檔當歌聽，開車時一路循環播放，直接用旋律背台詞。他也透露拍攝期間剛好在日本演出，因為太投入角色「柏青哥」，一度抽離不出來，常常把團員嚇一跳。他分享劇組有安排去學怪手，學完之後，剛好帶兒子去遊樂園玩，現場就有怪手的遊具，就很會操作，兒子當下就把我當作是偶像崇拜。

鍾瑶在劇中飾演剛上任的工地女主任。（記者陳奕全攝）鍾瑶在劇中飾演剛上任的工地女主任。（記者陳奕全攝）

鍾瑶在劇中飾演剛上任的工地女主任，笑說比起其他男演員會去學開怪手、去壓力艙體驗，自己角色相較之比較無聊，主要挑戰是要把情緒放在家庭與工作間左右為難，還得面對工地現場對女性主管的質疑、是否該冒險救人的兩難抉擇，以及與丈夫邱凱偉之間理念衝突的爭吵。

Darren覺得比起大吵大鬧，夫妻間冷暴力更傷人。（記者陳奕全攝）Darren覺得比起大吵大鬧，夫妻間冷暴力更傷人。（記者陳奕全攝）

角色一路承受高壓，鍾瑶角色與老公Darren可說是「火藥味十足」，因為理念不合，幾乎是「一見面就吵架」。被問到劇中是否有哪句台詞最傷人，身為人夫的Darren很有感觸，尤其最近身邊朋友頻傳婚變、離婚消息，讓他更體會到相處的不易。他語重心長地表示，比起大吵大鬧，「其實夫妻間冷暴力最傷人」。

邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席客家電視台《都市開基祖》首映。（記者陳奕全攝）邱凱偉（左起）、張耀仁、鍾瑶、莊凱勛、林呈恩、陳竹昇、楊大正出席客家電視台《都市開基祖》首映。（記者陳奕全攝）

客家電視年度戲劇《都市開基祖》，由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演。3／28起，每週六晚間9點在客家電視播出，一次播出兩集，晚間10點在中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo上架。

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