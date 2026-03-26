（影）星爵《超級瑪利歐銀河電影版》即興發揮無極限！強勢回歸玩心全開HIGH到爆

〔記者許世穎／綜合報導〕延續2023年《超級瑪利歐兄弟電影版》締造全球13.6億美元（約新台幣433.7億元）票房佳績的熱潮，照明娛樂與任天堂再度攜手推出《超級瑪利歐銀河電影版》強勢回歸。前作不僅席捲全球、成為現象級作品，這次續集更將帶來規模更升級的動作場面與笑料不斷的冒險旅程。

克里斯普瑞特再度為《超級瑪利歐銀河電影版》主角瑪利歐（中）獻聲。（UIP提供）

「星爵」克里斯普瑞特再度為主角瑪利歐獻聲，在錄音室展現的驚人能量，已成為角色持續進化的關鍵。導演麥可傑勒尼克透露：「和克里斯合作是製作這系列電影最享受的部分之一。他在配音時非常有趣，因為當你請他唸一句台詞，他不只會給一種版本，而是可能給出五十種。甚至在你以為他已經用盡所有點子時，他還能再即興變出二十種全新詮釋。」

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對克里斯而言，這部作品在情感層面也別具意義。他分享：「我和哥哥從小就是一起玩《超級瑪利歐兄弟》長大的，電影裡對手足情誼的描寫非常真實。手足之間的關係是一輩子的，我很珍惜能把這種情感呈現在大銀幕上。小時候哥哥總是扮演瑪利歐，現在終於輪到我了。」

此次《超級瑪利歐銀河電影版》的故事，從瑪利歐（克里斯普瑞特 配音）與路易吉（查理戴 配音）逐漸適應蘑菇王國的新生活展開。兩人因收到一則神秘求救訊號，再度踏上驚險刺激的救援任務，而這個訊號竟指向碧姬公主（安雅泰勒喬伊 配音）從未揭開的過去。

《超級瑪利歐銀河電影版》將揭開碧姬公主（左）從未揭開的過去。（UIP提供）

這項任務將把瑪利歐與路易吉以及他們建立的全新家人和朋友帶離熟悉的地方，展開一場橫跨全新世界的浩瀚星際冒險旅程，並且在途中遇見意想不到的盟友。

《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日在台上映，發行該片的環球影業同步推出全新沉浸式體驗網站，邀請觀眾搶先進入銀河世界。網站以「銀河航空系統」為概念，由R.O.B.擔任導覽角色，帶領使用者穿梭於多個經典場景的全新詮釋，包括蘑菇王國銀河、蜜蜂王國銀河與彗星天文台等代表性地標。

整體設計融合經典遊戲元素與互動體驗，不僅喚起玩家對原作的深刻回憶，也讓觀眾在觀影前就能沉浸於銀河冒險的魅力之中，為即將展開的旅程提前暖身。體驗網站：https://www.gatewaygalaxy.tw/

《超級瑪利歐銀河電影版》天堂之門銀河片段：

重溫《超級瑪利歐銀河電影版》終極預告：

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