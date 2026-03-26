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娛樂 最新消息

夏和熙愛犬一度命危 隨時做好告別準備

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人夏和熙愛狗成癡眾，長年投身公益並力挺「領養代替購買」的他，私下也是兩隻浪浪的溫暖暖爸。不過，夏和熙近日受訪時透露，在拍戲期間竟接獲愛犬病危的噩耗，感嘆狗狗變老、生病真的就在一瞬間。

夏和熙熱心公益推動毛孩活動多年，愛犬年前驚傳病危狀況。（三得利提供）夏和熙熱心公益推動毛孩活動多年，愛犬年前驚傳病危狀況。（三得利提供）

回憶起當時愛犬在診斷中與死亡交錯的驚險時刻，夏和熙仍心有餘悸。所幸最後奇蹟發生，毛孩硬生生從鬼門關前走了回來。經歷過這場生命衝擊，夏和熙的心態變得更豁達，坦言雖然已經做了無數次心理建設，但目前能做的就是珍惜當下，對他而言現在「多活一天都是賺到」，希望能陪牠到最後一刻。

夏和熙愛犬險進鬼門關，靠「共生保養法」救回毛犬毛色。（三得利提供）夏和熙愛犬險進鬼門關，靠「共生保養法」救回毛犬毛色。（三得利提供）

對於毛孩的日常，夏和熙也有一套「共生保養學」。他認為照顧不只是陪伴，更是一種「一起維持生活狀態」的過程，就像他對自我身材與健康的嚴格管理一樣，毛孩的保養也該融入日常，而非出問題才處理。例如他觀察到曾開過刀的愛犬過去活動較保守、易累，但在調整飲食與補充品後，現在已經能跟著他一起出門運動。

針對老犬的精神與毛色，夏和熙也以自身抗氧化的保養邏輯套用在毛孩身上。他在挑選產品時特別謹慎，強調「天然無負擔」是首選，尤其生過病的狗狗腎臟負荷大，成分必須嚴格把關。

愛犬曾開刀又一度命危，夏和熙喊只想陪到最後一刻。（三得利提供）愛犬曾開刀又一度命危，夏和熙喊只想陪到最後一刻。（三得利提供）

除了守護毛孩，夏和熙對自己的體能鍛鍊也沒鬆懈。上週他特別飛往泰國挑戰被譽為「健身界馬拉松」的HYROX賽事，最終比上次首爾場進步了20分鐘，成功刷新個人紀錄。他感性表示，只要每次都進步一點點，跟自己比賽，就是對生命負責任的表現。

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