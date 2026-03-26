嚴正嵐被嫌噁心！她認了走心：真的被討厭

《死亡之握：鬼牽手》因為恐懼死亡，原本的好朋友開始彼此提防、互相算計。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《死亡之握：鬼牽手》以一場久違重聚為起點，從訂婚喜事瞬間翻轉為彼此提防、互相算計的奪命修羅場，同學會不再只是回憶青春的場合，而成為照見人性真面目的「照妖鏡」。

嚴正嵐在《死亡之握：鬼牽手》中飾演恩妤，在班上與眾人格格不入而被排擠。（網銀國際影視提供）

嚴正嵐飾演個性過於樂觀正直的高中老師恩妤，在班上與眾人格格不入而被排擠。她分享印象最深的一場戲，林子熙情緒爆發對她怒吼：「你知不知道你最噁心啊！」真實到讓她當下懷疑對方是否真的討厭自己，這場戲也讓角色之間長期壓抑的情緒瞬間失控。

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嚴正嵐在《死亡之握：鬼牽手》遭邪靈纏身，神情令人毛骨悚然。（網銀國際影視提供）

涂善存在《死亡之握：鬼牽手》是曾經的校園男神，有不為人知的一面。（網銀國際影視提供）

片中同學會猶如一個映照人性的社會縮影，美麗本人飾演花俏外放的團體開心果，涂善存形容自己的角色像「大型中央空調」般的暖男，曾經的校園男神，看似完美卻藏有不為人知的一面；睦媄化身掌控話語權的女王蜂，親切表面下控制欲強烈，初孟軒飾演習慣掌控局面的富二代，在局勢失控後逐漸顯露另一面；歐陽倫則是理性卻嘴賤的醫生，面對生死時冷酷無情；林子熙飾演的邊緣人看似自私，實則隱藏著可以用生命守護的執念。

睦媄、初孟軒在《死亡之握：鬼牽手》中飾演一對即將訂婚的恩愛情侶。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》初孟軒害怕因遊戲而死，偷偷找上道士進行法會。（網銀國際影視提供）

戲外本身就看過許多不同類型恐怖片的林子熙，形容《死亡之握：鬼牽手》是台灣沒有拍過的恐怖爽片類型，觀眾看完後一定會把自己代入劇情，電影透過一場看似單純的遊戲，逐步揭開人際關係下隱藏的裂縫。當死亡持續逼近，你會選擇與他人合作找出生路，還是…跟鬼做朋友？《死亡之握：鬼牽手》4月17日全台上映。

《死亡之握：鬼牽手》同學會因為鬼牽手遊戲，訂婚喜事秒變奪命修羅場。（網銀國際影視提供）

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