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翻車又被蹭？黃豪平道歉「台灣區」風波 池子亂入引關注

脫口秀藝人黃豪平近日在社群宣傳單口喜劇專場表演，文案意外翻車。（資料照，記者潘少棠攝）脫口秀藝人黃豪平近日在社群宣傳單口喜劇專場表演，文案意外翻車。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕脫口秀藝人黃豪平近日在社群宣傳單口喜劇專場表演，售票資訊卻稱「台灣場次開賣」，引起網友轉發並質疑：「講台灣就好，幹嘛講『台灣區』？」黃豪平本人親上火線解釋是誤用，因趕著上架所以未在用詞上多加斟酌。沒想到留言區出現遭中國封殺 ，同樣要在台灣開單口喜劇專場表演的「池子」打廣告，指自己也將進行「被中國封殺之後首次演出！帶著他的專場來到民主自由的台灣」。

黃豪平昨（25）日晚間9點在臉書粉專發布「重大通知」，表示《黃豪平單口喜劇專場：只是喜劇演員》將在4月1日開賣。但不知為何，開賣資訊卻突兀的寫上「台灣區場次開賣」。

該貼文隨即被截圖轉至Threads，轉貼網友質疑：「台灣區？誰可以跟我解釋一下？」並表示貼文下方提到美國，「美國就叫美國，台灣叫台灣區？」

黃豪平「只是喜劇演員」即將在6月中旬起開跑。（翻攝自臉書）黃豪平「只是喜劇演員」即將在6月中旬起開跑。（翻攝自臉書）

對此黃豪平出面解釋，他的意思是「區域」、「位置」的劃分，並沒有任何意思，「趕著上架沒有在用詞上多方斟酌，對於認為被冒犯到的人感到很抱歉，如果我誤用了某個用法，我也可以更正。」黃豪平誠懇道歉，也表示稍早已經改正，真的不是故意的。

因表演內容涉及中國政治敏感話題遭封殺的脫口秀演員「池子」4月即將來台表演。（翻攝自Threads）因表演內容涉及中國政治敏感話題遭封殺的脫口秀演員「池子」4月即將來台表演。（翻攝自Threads）

另一方面，中國脫口秀演員「池子」王越池，先前參加綜藝節目《今晚80後脫口秀》、《吐槽大會》、《脫口秀大會》廣為台灣觀眾知曉，2023年池子進行北美巡演時，因內容涉及敏感政治話題被中國封殺。近期他開始進行全球巡演，而且挑明：就說那些中國不讓說的。他目前也正在進行「2026喜劇專場國際巡迴」，台北場將於4月18日於福華國際文教會館舉行。

池子喜劇專場有不少脫口秀喜愛者非常有興趣。（翻攝自Threads）池子喜劇專場有不少脫口秀喜愛者非常有興趣。（翻攝自Threads）

近期池子在吉隆坡演出場次票券已經全數售罄，他也上了Podcast節目《The KK Show》分享自己在中國被封殺的經歷。日前池子透露自己也上了百靈果的節目，雖然有部分網友極力阻止，但池子秉持著獨特的幽默說：來不及了，已經錄好要播出了。

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