沈玉琳回歸《11點熱吵店》！潘若迪緊跟隨突曝「百歲父親離世」內幕藏洋蔥

唐綺陽（左起）、潘若迪、沈玉琳、阿Ken今錄製節目。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年7月因確診白血病住院，經歷7個月治療於16日宣布出院，逐步復工的他今（26）日更與好友潘若迪一起登上《11點熱吵店》。

沈玉琳復工後首個節目通告獻給《11點熱吵店》，不過這次他是以來賓身分登場，一出場就對代班的阿Ken放話說下個禮拜他就可以休息了。

請繼續往下閱讀...

沈玉琳（右）、潘若迪幾乎是形影不離。（TVBS提供）

不過針對沈玉琳回歸主持進度，電視台保守回應正在評估當中，「節目持續與玉琳哥保持密切聯繫，並始終以他的健康狀況為最優先考量。我們也會與玉琳哥共同評估最合適的回歸時機。感謝大眾與媒體的關心與支持，敬請期待，謝謝。」

潘若迪（左）、沈玉琳以來賓身分錄製《11點熱吵店》。（TVBS提供）

而好友潘若迪今也跟著沈玉琳上通告，日前沈玉琳復出記者會他同樣是情義相挺，兩人在台上泛淚相擁，而潘若迪也透露，當天他百歲父親剛好離世，不過潘若迪為了履行與沈玉琳的承諾，等到記者會結束才趕回家處理，潘若迪經紀人今也代為回應表示，「謝謝關心，一切都已經圓滿。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法