自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AI當場翻車！瑟雍慘遭翻錯團名、本名 本人反應曝

韓團2AM成員瑟雍今現身「AI EXPO Taiwan 2026」論壇。（記者潘少棠攝）韓團2AM成員瑟雍今現身「AI EXPO Taiwan 2026」論壇。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團2AM成員瑟雍今（26）現身「AI EXPO Taiwan 2026」論壇，聯訪更直接「開嗆AI」，從被翻譯搞錯名字，到親自爆料和GPT互動，引來現場笑聲。

才剛登台演講，現場字幕AI就鬧笑話，把2AM團名、瑟雍人名全搞混，但瑟雍完全不尷尬，反而大方自爆：「其實我平常用GPT也會遇到錯誤。」自爆分享今早問AI「我來演講會不會緊張」，結果得到一段官方安慰，「說我舞台經驗很多沒問題」，雖然有點好笑，但他也坦言：「（AI）還是很有幫助，是很好的工具。」

瑟雍透露自己會用AI看運勢。（記者潘少棠攝）瑟雍透露自己會用AI看運勢。（記者潘少棠攝）

有趣的是，瑟雍竟然會用AI看運勢！他透露，偶爾會問「今天運氣如何」，甚至覺得「某種程度還滿準的」；他還特別設定AI個性，不是溫柔路線，而是「冷靜、冷酷、很現實」的回答風格，笑說：「這樣反而比較舒服。」

被問一天怎麼分配，瑟雍完全不走正常路線，直言「工作時間其實最多」，甚至可能拉到14小時。但對他來說，唱歌本身就是享受，「工作也是娛樂的一部分」，邊工作邊享受，完全是熱愛型職人。

瑟雍分享一天的時間分配，工作時間其實最多，甚至可能拉到14小時。（記者潘少棠攝）瑟雍分享一天的時間分配，工作時間其實最多，甚至可能拉到14小時。（記者潘少棠攝）

面對最關鍵問題「AI vs 人類歌手誰會贏？」瑟雍給出超誠實答案「技術上AI可能很會唱。」但補刀說：「能不能感動人，還需要時間。」認為音樂最核心還是情感共鳴，「如果只比技術，我可能會輸，但感動人心還是人類比較強。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中