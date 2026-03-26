AI當場翻車！瑟雍慘遭翻錯團名、本名 本人反應曝

韓團2AM成員瑟雍今現身「AI EXPO Taiwan 2026」論壇。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團2AM成員瑟雍今（26）現身「AI EXPO Taiwan 2026」論壇，聯訪更直接「開嗆AI」，從被翻譯搞錯名字，到親自爆料和GPT互動，引來現場笑聲。

才剛登台演講，現場字幕AI就鬧笑話，把2AM團名、瑟雍人名全搞混，但瑟雍完全不尷尬，反而大方自爆：「其實我平常用GPT也會遇到錯誤。」自爆分享今早問AI「我來演講會不會緊張」，結果得到一段官方安慰，「說我舞台經驗很多沒問題」，雖然有點好笑，但他也坦言：「（AI）還是很有幫助，是很好的工具。」

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瑟雍透露自己會用AI看運勢。（記者潘少棠攝）

有趣的是，瑟雍竟然會用AI看運勢！他透露，偶爾會問「今天運氣如何」，甚至覺得「某種程度還滿準的」；他還特別設定AI個性，不是溫柔路線，而是「冷靜、冷酷、很現實」的回答風格，笑說：「這樣反而比較舒服。」

被問一天怎麼分配，瑟雍完全不走正常路線，直言「工作時間其實最多」，甚至可能拉到14小時。但對他來說，唱歌本身就是享受，「工作也是娛樂的一部分」，邊工作邊享受，完全是熱愛型職人。

瑟雍分享一天的時間分配，工作時間其實最多，甚至可能拉到14小時。（記者潘少棠攝）

面對最關鍵問題「AI vs 人類歌手誰會贏？」瑟雍給出超誠實答案「技術上AI可能很會唱。」但補刀說：「能不能感動人，還需要時間。」認為音樂最核心還是情感共鳴，「如果只比技術，我可能會輸，但感動人心還是人類比較強。」

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