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娛樂 最新消息

Darren拒問楊銘威離婚真相 曝楊千霈「復合翻版陳傑憲」內幕

「Darren」邱凱偉（左1）今出席客家電視台影集《都市開基祖》首映記者會。（記者陳奕全攝）「Darren」邱凱偉（左1）今出席客家電視台影集《都市開基祖》首映記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉今（26日）出席客家電視台影集《都市開基祖》首映記者會。他的好友楊銘威、楊千霈都是近來的話題人物，被問及2位好友的婚姻及感情動向，他展現滿滿的求生慾。

楊千霈去年3月被爆出與建材業小開、外型激似「翻版陳傑憲」的Jeremy秘戀，當時因為戀情一曝光就「見光死」。沒想到日前楊千霈生日趴，男方竟然盛裝現身，據悉兩人在親友撮合下已悄悄重燃愛火，這段一度熄滅的豪門情緣竟然「驚喜大復燃」。Darren被問好友是不是真的跟楊千霈在一起？他裝傻回：「你說陳傑憲唷？不知道不知道。」

Darren的好友楊銘威、楊千霈都是近來的話題人物。（記者陳奕全攝）Darren的好友楊銘威、楊千霈都是近來的話題人物。（記者陳奕全攝）

不過，比起復合的喜訊，Darren顯然更被好友楊銘威、方志友傳出「個性不合」協議離婚的消息嚇到。他與楊銘威曾在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演兄弟，問及好友傳出婚變一事，Darren坦言：「看到新聞嚇一跳，他們是最開心、最幸福的一對，沒想到。」

Darren透露，上次與楊銘威見面是在楊千霈生日趴，坦言當時氣氛似乎還很正常，只是自己當時處於「斷片邊緣」，「上次千霈生日，楊銘威有來，但是我那時已經有點喝醉了。」似乎完全沒察覺好友婚姻已亮紅燈。

至於會不會私下傳訊息關心楊銘威？Darren表示：「沒有沒有，這是他們自己的事情，外人不太好說什麼。」甚至開玩笑說：「不會去問，希望從別人那邊聽到，沒有啦，我覺得那是他們自己私下的事情，我就不好去多問。祝他們一切都好。」

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