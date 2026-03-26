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娛樂 音樂

客家村正妹闖歌壇 背景起底是伯克利高材生

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人陳以諾發行首張客語專輯，她是伯克利音樂學院畢業的高材生，4歲開始學鋼琴，10歲自學吉他，長達20年的紮實的音樂底蘊，全是她成長過程中很重要的養分。

陳以諾是伯克利音樂學院畢業。（環球音樂提供）陳以諾是伯克利音樂學院畢業。（環球音樂提供）

陳以諾去年底推出首張母語創作專輯《慢花誌》，她藉著創作尋找自己的文化，可謂是她的音樂成長日誌，曲風橫跨R&B、Soul、Jazz、Folk、Dream Pop等，歌詞以「客語」為主體，輔以粵語、華語、英語等多元語言。她在聽歌會上分享：「從小開始接觸音樂，創作歌曲也有5、6年的時間，但比較沒有公開發表，這幾年有機會跟許多創作人一起合作，覺得好像可以發表些什麼，紀錄一下自己的生活與成長。」

由於媽媽是客家人，逢年過節陳以諾都會跟著媽媽回到客家村，聽不會說華語的外婆講客家話，以及在客家村200多人形同一個大家庭的環境裡，默默地耳濡目染，自己也在無形中融入了客家文化。陳以諾坦言大家都沒有想過她會用客語創作，所以在做這張專輯的過程她覺得很好玩，也給足了家人滿滿的驚喜，自豪地說：「媽媽聽完專輯就對我的客語很proud了。」

陳以諾首張客語專輯以多元曲風尋找文化根源。（環球音樂提供）陳以諾首張客語專輯以多元曲風尋找文化根源。（環球音樂提供）

分享會上陳以諾用Showcase現場演出的方式，帶來自己的創作，有寫給年輕人的《後生人》，這首歌是她想像跟小時候的自己在對話。《食等睡等》這首歌則是提醒大家要留給自己喘息的機會，時機未到不必硬性要求自己要做點什麼，有照顧好自己，吃好睡好，已經很棒了。

《車站八點鐘》描述在每天通勤坐地鐵，日復一日的生活中，錯過的愛已回不來，這是專輯裡唯一的華語歌曲，也是唯一的抒情歌，陳以諾更笑說：「我的歌曲創作都是很私人的體驗，因為從來沒有跟客家人談過戀愛，所以就沒有用客語寫情歌。」

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