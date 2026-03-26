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娛樂 音樂

喊話「大港阿嬤」來玩！台東電音派對卡司超狂 R&B天菜也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕邁入第六年的「2026 MONSTER E-TIYALAND」台東電音派對將於4月18日登場，今年不只卡司全面升級，更找來全球串流突破五億次的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS領軍，聯手韓國、加州重量級DJ齊聚天東，台東縣長饒慶齡喊話：「歡迎大港阿嬤也來現場玩喔！」

J.Sheon相隔三年再到台東演出。（台東縣政府民政處提供）J.Sheon相隔三年再到台東演出。（台東縣政府民政處提供）

台東縣政府今年再度攜手打造ULTRA、S2O等國際音樂節及SUPER JUNIOR、TWICE等巨星演出的製作團隊操刀，去年壓軸掀起話題的韓國「電音和尚」日進大師也將再度登場，而另一大爆點，則是「R&B天菜」J.Sheon首度加入台東電音派對陣容，暌違3年再度來到台東，他也提前放話：「4／18大家一起來跟我HIGH一整天！」

不過最讓人意外的是，J.Sheon竟自爆「其實沒有參加過電音派對」，笑說自己平常都在家打電動，反差發言讓人印象深刻。他也首度鬆口未來創作方向，「有想過把電音的sound design運用在R&B的鼓組上」，透露風格跨界的可能性。至於粉絲該準備什麼參戰？他幽默建議：「我猜…雨衣吧！」

除了國際卡司，活動陣容同樣火力全開。暖場由台東之光JANICE與百大MC-KTWO領軍炒熱氣氛；荷蘭SICK INDIVIDUALS曾與Alesso、Axwell、Hardwell合作，並登上Tomorrowland、Ultra、S2O等世界級舞台；韓國日進大師與DJ、演員、Model三棲的AQUA帶來韓風電音；來自台北的GANJA也將接力登場，整體卡司橫跨歐美與亞洲。

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