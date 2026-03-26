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娛樂 日韓

Jennie香港辣翻後翻車 機場「擺臭臉」全被拍再掀耍大牌風波

Jennie香港開唱離境時，又掀耍大牌風波。（翻攝自IG）Jennie香港開唱離境時，又掀耍大牌風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天后級女團BLACKPINK成員Jennie受邀出席香港潮流嘉年華「ComplexCon」，一身火辣性感造型點燃全場粉絲熱情。不過結束行程準備離開香港時，Jennie又爆出對機場地勤擺臭臉、「耍大牌」的風波。

Jennie離境時把自己包緊緊。（翻攝自微博）Jennie離境時把自己包緊緊。（翻攝自微博）

Jennie在機場接受身分查驗的過程全被拍下。她離境時頭戴針織毛帽，穿著連帽外套，搭配墨鏡與口罩，全身包得嚴實。一路上雙手環胸、低頭走向登機口。在進行身分核對時，地勤人員要求她暫時拿下墨鏡與口罩，Jennie先是遲疑，接著面無表情摘下墨鏡，口罩也僅微微下拉，整體肢體語言顯得較為冷淡，被外界解讀為「擺臉色」、「耍大牌」。

Jennie接受安全檢查時，僅微微拉下口罩。（翻攝自微博）Jennie接受安全檢查時，僅微微拉下口罩。（翻攝自微博）

此舉引發外界熱議。有網友認為Jennie本身較為內向，且並非在舞台上，這樣的反應並無不妥；另一派則認為地勤人員只是執行職務，並非惡意要求，沒必要表現得如此勉強。

Jennie舞台造型由義大利品牌Miss Sixty訂製。（翻攝自IG）Jennie舞台造型由義大利品牌Miss Sixty訂製。（翻攝自IG）

無論如何，Jennie在舞台上的表現依舊亮眼。她身穿超辣緊身短版上衣，胸前繫繩設計巧妙展現事業線，大方露出纖細腰身，零贅肉的螞蟻腰一覽無遺。這套舞台造型由義大利品牌Miss Sixty訂製，搭配皮革熱褲秀出修長美腿，上半身大挖空深V剪裁，再配上鉚釘長靴，以辣妹風格接連演唱《Like JENNIE》、《Mantra》、《ZEN》等熱門歌曲。

Jennie（中）受邀出席香港潮流嘉年華「ComplexCon」，一身火辣性感造型點燃全場粉絲熱情。（翻攝自IG）Jennie（中）受邀出席香港潮流嘉年華「ComplexCon」，一身火辣性感造型點燃全場粉絲熱情。（翻攝自IG）

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