許維恩「露點照」誤發秒刪！罹癌切除雙乳後手術重建 深夜忍不住痛哭

〔記者邱奕欽／台北報導〕許維恩月初自曝罹患乳癌，已完成雙邊乳房切除與重建手術，她近日分享抗癌心路歷程，過程中卻意外發生小插曲，發文後被好友提醒「露點了」，讓她急忙刪除照片，也自嘲笑說「原來我已經這麼自在！」

許維恩月初自曝罹患乳癌。（組合照，翻攝自IG）

許維恩25日釋出多張自拍照，並抱著好友送她的書《乳房龐克》分享閱讀心得，她坦言有些事情當下只是覺得「我一定要撐住」，但當翻開書後才發現，自己一路走來其實是用很大的勇氣在面對。許維恩形容閱讀過程像照鏡子般，重新看見手術前與手術後的自己，那些害怕、堅強與不敢說出口的脆弱，其實都真實存在。

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許維恩進一步透露，看書看到一半忍不住哭到不行，「不是因為痛，而是因為終於懂了…原來我走了這麼遠。」她認為人生每一道傷痕都是努力活下來的證明，也讓人變得更溫柔與更強大，並向仍在治療中的患者喊話「請記得你不孤單，我們一起走，一起撐。」

不過，這篇貼文其實一度被許維恩刪除，原因是朋友看見照片後隨即出言提醒「有露點啦！快刪！」讓她忍不住大笑自嘲「哈哈哈，原來我已經這麼自在了！」貼文後來再度曝光，也引來不少網友留言替她打氣，稱讚她面對疾病依然勇敢樂觀。

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