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娛樂 最新消息

星二代豁出去了！焦曼婷Cos男角帥翻 焦恩俊教撩妹技巧

〔記者鍾志均／台北報導〕焦恩俊女兒焦曼婷為「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」首度挑戰Cosplay，女扮男裝化身帥氣「向量繪師」，不只造型大突破，背後故事更意外帶點療癒與熱血，讓粉絲直呼：「這次真的不一樣！」

焦曼婷扮成「Vector向量繪師」。（A.C.F動漫祭提供）焦曼婷扮成「Vector向量繪師」。（A.C.F動漫祭提供）

活動將於4月3日在台北松菸文創園區開幕，由「日本第一Coser」Enako擔任形象大使，焦曼婷則代表同人館核心角色「Vector向量繪師」，象徵創作源頭的靈魂人物。

為了這次角色，焦曼婷可說是下足功夫。從眉型重塑、瀏海拼接，到內搭肌肉裝強化骨架線條，整整花了兩個半小時打造「男角版本的自己」。她笑說：「這角色細節很多，像褲子上還有顏料設計，很有畫家感。」

焦曼婷為「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」首度挑戰Cosplay。（A.C.F動漫祭提供）焦曼婷為「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」首度挑戰Cosplay。（A.C.F動漫祭提供）

最有趣的，還是她向爸爸焦恩俊請教「怎麼演出男性魅力」。焦恩俊傳授經典招式：盯著燭芯練眼神，跟著火焰晃動去抓氣場。結果焦曼婷一試，直接崩潰笑喊：「我很容易變成鬥雞眼！」

說到Cosplay，焦恩俊其實早就是「前輩」。焦曼婷爆料，爸爸曾為了化解她和妹妹吵架，竟自願男扮女裝Cos《庫洛魔法使》，還指定要粉紅色造型，最後還在家走秀；她笑說：「我們兩個直接被他逗到和好。」意外成為最暖笑點。

焦曼婷剛經歷失戀，動漫反而成為逃離現實的出口。（A.C.F動漫祭提供）焦曼婷剛經歷失戀，動漫反而成為逃離現實的出口。（A.C.F動漫祭提供）

這次接下Cosplay挑戰，其實背後還有一段心情轉折。焦曼婷坦言，自己剛經歷失戀，動漫反而成為逃離現實的出口，還以「那感覺很像二次元的迪士尼或環球影城。」形容，原本只是觀眾，如今像拿到「入場門票」，真的走進那個世界，甚至成為角色本身。

這次「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」規模全面升級，松菸五大倉庫直接化身不同次元世界，每個展區都有專屬角色設定，從女僕文化到同人創作，充滿沉浸感。焦曼婷也喊話，不用是動漫迷也能參加，「只要做好造型，給自己一個『變身儀式』，就可以放下大人包袱，重新發光。」

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