孫鵬、狄鶯隔18年節目合體！「五天五夜」沒睡好 揭當年離婚內幕

狄鶯、孫鵬合體上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫鵬、狄鶯今（26）日到白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》錄影，這也是夫妻倆時隔18年於節目上合體唱歌，兩人互動恩愛、牽手拍照，談起這次錄影是白冰冰於三個月前邀約，孫鵬直呼從那天答應起就睡不好，接近錄影時更緊張，狄鶯更爆料老公「五天五夜沒睡」，都去KTV練歌備戰。

狄鶯當年當女主角演出改編自白冰冰故事的《菅芒花的春天》。（民視提供）

孫鵬與狄鶯跟白冰冰及陽帆過去在戲劇、秀場有合作過，狄鶯當時演出民視第一檔大戲《菅芒花的春天》正是改編自白冰冰的故事，狄鶯當時還與日本男星阿部寬有過對手戲；白冰冰後來製作《花開正紅時》則選孫鵬作為劇中男主角；而孫鵬與狄鶯於1997年時因電視劇《我的阿爸我的子》相識、相戀。

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狄鶯自爆孫鵬17歲時就已經愛上她，提到當時20歲的她拍攝感冒藥廣告時，孫鵬就對她一見鍾情，還曾放話說「她以後會是我老婆」，不過這件事是狄鶯生完孩子後才知道，孫鵬則深情回應：「那是我一生唯一的志願。」然而兩人曾在2000年離婚，時隔7年才復婚，白冰冰追問當年分開原因，狄鶯則坦言：「都我的錯！」而這次上白冰冰節目，孫鵬也說是為了感謝白冰冰及陽帆當年照顧之情，是來「報恩」的，白冰冰則笑說前幾天深夜還接到孫鵬電話確認通告，孫鵬則苦笑自嘲：「那是我夢遊啦，我太緊張了！」

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