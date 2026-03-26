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娛樂 最新消息

恭喜！薔薔妹妹喜迎雙魚寶寶 升格媽媽感動喊「我融化了」

〔娛樂頻道／台北報導〕「薔薔」林嘉凌家中傳來喜訊！妹妹林嘉珍和同性伴侶阿順近日順利誕下一名雙魚座寶寶，她分享正式升格人母並迎接新生命的感動心情，直呼看到寶寶時整個人都融化，消息曝光後引發關注。

「薔薔」（左圖右）親妹妹林嘉珍近日與伴侶阿順誕下雙魚寶寶。（組合照，翻攝自臉書、IG）「薔薔」（左圖右）親妹妹林嘉珍近日與伴侶阿順誕下雙魚寶寶。（組合照，翻攝自臉書、IG）

林嘉珍與中國籍同性伴侶阿順去年結婚後，透過海外生殖技術成功懷孕，如今隨著阿順順利誕下雙魚寶寶，也讓林嘉珍正式升格為媽媽，她在社群分享迎接新生命的心情，開心表示看到寶寶時「我融化了！」也讓家人沉浸在迎來新成員的喜悅中，薔薔也正式升格當阿姨。

事實上，林嘉珍近年因成立「福利寶貝生殖中心」一度引發討論，該中心官網曾列出「代母懷孕」相關方案與各國價格資訊，被部分網友質疑形同「標價代孕」，在社群上掀起熱議及質疑。對此，林嘉珍當時出面澄清，公司僅提供生殖諮詢與海外資訊整合服務，並未涉及任何在台灣違法的代孕醫療或仲介行為。

林嘉珍也表示，創立公司初衷來自自身經驗，因海外生殖市場資訊不透明且存在詐騙風險，希望透過合法公司提供諮詢與合約風險提醒，協助有需求者取得正確資訊。如今，隨著雙魚寶寶誕生，家中迎來新生命，林嘉珍的相關爭議也再度被外界討論。

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