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連雪山救狐狸也知道周杰倫發片！打開排行榜單畫面驚人

周杰倫（中）快速推出《淘金小鎮》MV。（杰威爾提供）周杰倫（中）快速推出《淘金小鎮》MV。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕47歲的「周董」周杰倫，近期推出新專輯《太陽之子》立刻引爆話題，網友開玩笑說，很多人這兩天都「快速轉職」變成樂評，因為在社群上紛紛發表聽完周董新歌的評論。

KKBOX新歌排行榜前十名全被周杰倫歌曲包辦。（翻攝自KKBOX）KKBOX新歌排行榜前十名全被周杰倫歌曲包辦。（翻攝自KKBOX）

Apple Music熱門歌曲榜前十名也都是周杰倫的新歌。（翻攝自Apple Music）Apple Music熱門歌曲榜前十名也都是周杰倫的新歌。（翻攝自Apple Music）

目前周董新專輯剛推出兩天，數位專輯銷量達218萬張，實體預購也已超過10萬張，數量還會繼續上升，而打開多個主要音樂數位平台，可以發現新歌排行榜前十名完全被周董歌曲包辦，周董表示：「開心大家對於歌曲的喜歡，感覺滿多人喜歡《那天下雨了》。」確實，雖然目前主打的是《太陽之子》MV和《淘金小鎮》MV，不過這首《那天下雨了》高居多個數位平台新歌榜第一名，相信周董會參考民意，也將這首歌拍成MV。

阿信也轉發《雪山救狐狸》預告周董要出專輯的翻玩影片，並列出自己喜歡的歌曲。（翻攝自IG）阿信也轉發《雪山救狐狸》預告周董要出專輯的翻玩影片，並列出自己喜歡的歌曲。（翻攝自IG）

近期關於周董新專輯的討論很多，就連最近AI生成影片《雪山救狐狸》最流行的「你是否在雪山上救過一隻狐狸」也被翻玩和周董有關，特別預告周董要出新專輯了，周董好友阿信也在社群限動轉發，周董看了也被逗樂。

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