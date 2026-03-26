吳建豪單飛登小巨蛋！等了14年 曝光心路歷程

〔記者張釔泠／台北報導〕「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋登場，邀來吳建豪擔任「風雲大使」並首次現身風雲榜舞台，這也是他繼2012年「愛在四月天」公益演唱會後，暌違14年再次「攻蛋」，他開心表示：「非常感恩能有這個機會擔任大使並在小巨蛋分享新歌，希望透過這次演出，可以讓更多人聽到、看到我對音樂的熱情。」

吳建豪擔任「風雲大使」。（KKBOX提供）

吳建豪新歌《Ur The Reason》一推出就登上KKBOX新歌即時榜冠軍，他除表達由衷感謝，出道 25 年的他提及從實體唱片走進數位串流時代的心路歷程，特別感性表示：「出道至今最令自己感到驕傲的選擇就是『從未放棄音樂』，感謝大家給我這條路繼續努力，能與音樂一輩子為伍，是我最大的幸福！」

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他預計把今年在台個人演出獨家獻給KKBOX風雲榜，除將帶來全新舞台演繹外，先前在《傑出》MV中掀起學舞風潮的「奪命三搖」舞步屆時也將在小巨蛋重現，計劃帶領全場上萬民眾「搖起來」的他也不藏私分享口訣，號召大家先「預習」：「重心放左腿，接著左右搖擺，右腿輕微跟著左腿一起搖！」

黃偉晉三度擔任主持人。（KKBOX提供）

黃偉晉則三度接掌主持重任，他直言簡直是出道14年來最大挑戰：「光想像以主持人身分站在小巨蛋舞台面對上萬名觀眾，就會緊張到手開始發麻、嘴巴肌肉僵硬了！」為此他把「克服緊張心魔」當成首要功課，並立下「幽默輕鬆訪問」的目標，「希望每段訪問都能發揮一些詼諧幽默，雖說這比較偏可遇不可求，但至少臨場反應要做好，讓現場氣氛輕鬆愉快，歌手們也能在跟我聊天的過程中感到放鬆，展現出更可愛圈粉的一面。」

展望馬年新希望，黃偉晉表示首要目標就是持續衝刺歌唱事業，剛滿36歲的他也在上週與KKBOX旗下追星平台「FANKLUB」合作舉辦超級粉絲專屬慶生會，不僅現場驚喜重現當年參加《超級星光大道》的台語名曲《歡喜就好》，更特別許下「迎接音樂新生命」的生日願望：「希望今年能順利把『小孩』催生出來，推出新專輯和大家分享更多創作！」

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