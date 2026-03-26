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娛樂 電視

不是吳宗憲！邰智源、羅時豐加入周六綜藝戰局 熱血發聲宣戰

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐帶領主持的料理實境網路節目《真料理兩鍋論》自開播以來收視及討論度屢獲好成績，節目將於本周迎來第二季首播，除了在網路上架之外，節目也將加入台視周末綜藝節目黃金晚8時段，在28日播出。

《真料理兩鍋論》第二季將於周六晚間綜藝黃金時段播出。（麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》第二季將於周六晚間綜藝黃金時段播出。（麥卡貝網路電視提供）

綜藝節目週末戰日前才出現胡瓜、康康、白冰冰對打局面，之前吳宗憲主持的《綜藝大熱門》暫時停播改版後，就傳出吳宗憲可能入主台視，去年康康受訪時還幽默喊話吳宗憲入主台視、一起競爭收視；如今台視周末晚上八點的節目確定由邰智源、羅時豐的《真料理兩鍋論》入主。

得知節目將於周六晚間播出，邰智源驚喜表示：「很開心第二季能在周六八點的黃金時段播出，讓我們能在一片歡樂的歌聲當中，還能將一些美食介紹給大家，相信節目必定會掀起一陣漣漪。」

邰智源（右）放話第二季將絕地反擊對抗羅哥隊 。（麥卡貝網路電視提供）邰智源（右）放話第二季將絕地反擊對抗羅哥隊 。（麥卡貝網路電視提供）

羅時豐更感嘆道竟然能在自己接近花甲之年的時候，還可以進入周末八點強檔時段，真的備感榮幸。兩人更不約而同表示要將更多美食和各行各業的故事帶給大家，透露觀眾們可以好好期待第二季的精采內容，聽到羅時豐嗆聲說第一季羅鍋隊獲勝較多，邰智源不甘示弱放話道「這一季可難說，說不定我們會絕地大反擊！」

KID（右）自爆私下會去對手邰哥隊的餐廳吃飯。（麥卡貝網路電視提供）KID（右）自爆私下會去對手邰哥隊的餐廳吃飯。（麥卡貝網路電視提供）

KID分享，因為節目中的每道美食都是真材實料，連他自己私下都會跑去探店品嚐，還自爆自己更常去對手邰哥隊的餐廳吃飯，「因為節目中會吃到的都是自己隊伍，但對方的美食也很吸引人，去除競爭關係之外，我們也都很欣賞對方的料理，所以我就會在錄影結束後自己去吃看看。」黃鐙輝更表示每次主廚料理時自己都在偷偷做筆記，學到很多料理上的撇步，並感謝觀眾自開播起的一路支持「謝謝兩鍋迷的支持，我們會更深入道出各行各業的心酸感動，更用心帶來各地的美食小吃。」

第二季加入君白（左）、斐棋兩位新主持人。（麥卡貝網路電視提供）第二季加入君白（左）、斐棋兩位新主持人。（麥卡貝網路電視提供）

第二季節目中加入斐棋、君白兩位啦啦隊女神組成新的主持團隊，首次擔任節目主持人的兩人坦言又興奮又緊張。斐棋直呼成為美食或旅遊節目的主持人是自己從小的願望，在《真料理兩鍋論》中又會到各地探訪尋找美食，又會於節目中料理對戰，完美達成自己的雙重心願。

第二季的首集節目中邀請到來自運動各界的狂熱球迷擔任評審，斐棋、君白更大跳應援舞為節目打氣，邰智源看到笑得合不攏嘴的羅時豐，忍不住吐槽他面對兩位新主持人態度大變，「第一季幾十集下來，我沒看過你眉開眼笑，笑得這麼誇張過！」球迷評審們更於節目中展示蒐集的上千顆簽名球、百雙經典球鞋、各式絕版球員卡和球棒等珍貴收藏，得知現場的藏品們一件就價值百萬甚至千萬後，六位主持人們全都震驚到目瞪口呆，黃鐙輝更忍不住驚呼：「太扯了，這一張卡就可以買一台車了！」

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