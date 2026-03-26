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娛樂 日韓

辱華？ 今年秋番日漫改編動畫《螢火蟲的出嫁》男主是「進平」

今年秋番有位男主名字與中國國家主席習近平同音又撞字。（圖擷取自《螢火蟲的出嫁》動畫官網）今年秋番有位男主名字與中國國家主席習近平同音又撞字。（圖擷取自《螢火蟲的出嫁》動畫官網）

〔即時新聞／綜合報導〕今年10月秋番動畫可能未開播先「辱華」，只因為男主角的名字為「後藤進平」，與中國國家主席習近平名字「撞音又撞字」，網友笑稱「看到直接出戲」，更進一步猜測「可能會被中國封殺」。

有網友看到動畫預告直呼「回不去了」。（圖擷取自@noitaminaofficial、‎⁨@aniplex⁩「YouTube」）有網友看到動畫預告直呼「回不去了」。（圖擷取自@noitaminaofficial、‎⁨@aniplex⁩「YouTube」）

《螢火蟲的出嫁》（ホタルの嫁入り）是由橘オレコ以明治時代作為舞台背景繪製的愛情題材日本漫畫，在台灣由青文出版社代理，日文版已於今年1月12日完結，並在同月宣布動畫化，由日本聲優內山昂輝、Lynn分別替男、女主角配音。

台灣網友看到看到「進平」的反應很微妙，「男主看起來很辣但他是進平」、「可是他的聲優是內山昂輝」、「有沒有可能作者就是想被中國封殺，以防出現盜版或詭異二創」、「你不提我真沒想到」、「好想知道這部在中國有沒有被禁」、「有看這部漫畫，沒滑到這篇之前沒發現，現在回不去了」、「長得很爽，但這個名字我會軟掉」。

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