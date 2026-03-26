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娛樂 音樂

爆分居小11歲嫩妻！洪榮宏現身認了「發生了一些事」

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌王洪榮宏與「小鄧麗君」張瀞云結婚8年，近日驚傳婚變分居長達半年，甚至爆出去年男方攝護腺開刀時，女方全程神隱。今（26）日洪榮宏現身錄製《那些年那些歌》，首度對外揭開感情現況。

金曲歌王洪榮宏婚變後首度回應，坦言「的確發生一些事情」。（年代提供）金曲歌王洪榮宏婚變後首度回應，坦言「的確發生一些事情」。（年代提供）

洪榮宏坦言：「生活中確實發生的確發生了一些事情。」他直言部分報導連自己看了都驚訝，但也感嘆：「家庭生活本來就有柴米油鹽醬醋茶需要面對。」洪榮宏強調目前正朝好的方向發展，會努力成為更好的人，並在信仰帶領下迎向圓滿，盼外界給予空間。

洪榮宏登上《那些年那些歌》宣布「舊情綿綿」演唱會好評加場。（年代提供）洪榮宏登上《那些年那些歌》宣布「舊情綿綿」演唱會好評加場。（年代提供）

為了籌備5月新專輯與7月26日的TICC加場演唱會，洪榮宏頻繁往返新竹與台北，讓他動念想在都會區置產。提到新店山區閒置多時的別墅，他坦言該處是許多經典作品的誕生地，環境清幽，「有點不捨」是否轉手仍在評估中。

洪榮宏預計5月推出新專輯、7月舉行演唱會，2026年繼續用音樂陪伴歌迷。（年代提供）洪榮宏預計5月推出新專輯、7月舉行演唱會，2026年繼續用音樂陪伴歌迷。（年代提供）

此外，洪榮宏近期發布一段利用AI技術與已故父親洪一峰「跨時空相擁」的影片，引發熱烈迴響。他感性表示，過去父親在音樂上非常嚴格，導致父子間存有距離感，「我跟大家一樣，對阿爸的愛，總是不敢如此親密擁抱。」如今透過科技完成這個「小小卻也大大的夢想」

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