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娛樂 最新消息

AV界最狂空降台灣！近40女優齊聚「大人國」尺度全開

〔記者鍾志均／台北報導〕成人文化展今年玩大了！《ADULTOPIA 大人國》將於3月27日至29日首度進駐桃園會展中心，不只展覽內容全面升級，更一次集結近40位日本人氣女優來台，從紅毯、頒獎到沉浸式互動體驗，話題全面引爆。

《ADULTOPIA 大人國》活動主視覺。（ADULTOPIA大人國提供）《ADULTOPIA 大人國》活動主視覺。（ADULTOPIA大人國提供）

這場活動不只是單純展覽，更像是一場把「成人娛樂」重新包裝的跨界大型嘉年華。首日登場的《ADULTOPIA 大人國 ADULT SECRETS》頒獎典禮，被視為最大亮點之一，因為這不僅是日本成人產業頒獎典禮首度移師台灣，連紅毯與典禮都將同步直播，氣勢直逼大型娛樂盛事。

評審陣容更堪稱「傳奇級同框」，包含業界代表人物加藤鷹等人齊聚一堂，就連加藤鷹本人都直言：「在日本都很難看到這樣的組合。」

AIKA（左起）、橘瑪麗、大槻響。（ADULTOPIA大人國提供）AIKA（左起）、橘瑪麗、大槻響。（ADULTOPIA大人國提供）

天使萌（左起）、水川菫、南條彩、高橋翔子。（ADULTOPIA大人國提供）天使萌（左起）、水川菫、南條彩、高橋翔子。（ADULTOPIA大人國提供）

另一邊，女優陣容同樣是本次焦點。從人氣現役到已引退、甚至即將告別舞台的成員，全數現身台灣，讓不少粉絲直呼「根本是夢幻名單」。

除了卡司，這次《大人國》最特別的，是把「體驗」做成主軸。現場規劃五大主題區域，從拍照互動、角色情境設計，到各式沉浸式參與玩法，幾乎把影像世界的想像直接搬進現場空間。

另一大看點，是前女優、同時也是作家與評論者的鈴木涼美將親自來台舉辦簽書會。她從產業跨足文學領域、甚至入圍芥川賞的背景，也讓這場活動多了一層「跨界人生」的深度。

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