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娛樂 最新消息

75歲劉曉慶被瞎傳陳屍泳池！幕後黑手曝光「家族恩怨再掀風暴」

〔記者邱奕欽／台北報導〕75歲中國影后劉曉慶近日被網路瘋傳「死於橫店游泳池」，她本人罕見親自發文闢謠，怒斥謠言荒謬，還公開訊息截圖直指爆料者是自己的親外甥，家族恩怨再掀風暴。

劉曉慶近來頻遭傳死訊。（翻攝自微博）劉曉慶近來頻遭傳死訊。（翻攝自微博）

劉曉慶指出，網路近日流傳消息稱「著名演員劉曉慶死在橫店的游泳池裡」讓她相當震怒，並回憶自己其實只是去年6月在橫店游泳，沒想到如今竟被謠傳成「死在橫店的游泳池裡」，因此公開對話截圖回應，並氣憤寫下「剛剛又看到我去世的消息，這是殺人預告嗎？這麼想我死啊，『本是同根生，相煎何太急』！」

在曝光的訊息截圖中，劉曉慶更直接指出爆料者「是我的外甥」質疑散布假消息的動機，她還提到自己住了幾十年的房子也被指控有違規建築，甚至有人以舉報人身分向紀檢部門投訴，還發佈假新聞指責相關部門執法不力，但她強調自己並沒有任何違法行為，質疑這些操作究竟意圖為何。

據了解，劉曉慶與親妹妹劉曉紅早已決裂多年，她過去曾透露自己長年對妹妹一家多有照顧，不僅將外甥視如己出並支付教育費，但最終仍因財產糾紛鬧翻。對於外界傳出「捲走財產」的說法，劉曉紅去年也曾透過律師發聲明否認，而此次劉曉慶死訊風波再度牽動家族矛盾，引發外界關注。

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